Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

30,55 EUR -9,27% (15.05.2019, 14:15)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.100 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 61 Mio. Kunden-Accounts. (15.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF), senkt aber das Kursziel leicht von 47 Euro auf 46 Euro.Die Q1-Zahlen hätten umsatz- (+1,2% y/y) und ergebnisseitig (z.B. Nettoergebnis: -41,3% auf 49,0 (Vj.: 83,5; Analystenschätzung: 122,6; Marktkonsens: 105,0) Mio. Euro) die Erwartungen verfehlt. Beim Nettogewinn habe vor allem eine erneute Wertminderung in Höhe von 43,1 Mio. Euro auf die Beteiligung an Tele Columbus belastet. Der Umsatz solle in 2019 nach wie vor um ca. 4% y/y steigen und für das EBITDA prognostiziere United Internet weiterhin einen Anstieg um ca. 8% y/y bzw. einschließlich IFRS 16 +12% y/y. Der TecDAX-Titel werde aktuell von Unsicherheiten rund um die immer noch laufende Auktion für 5G-Mobilfunkfrequenzen belastet. Diese dauere mittlerweile historisch lange und liege mit einer Gebotssumme von 5,8 Mrd. Euro deutlich über den vorangegangenen Markterwartungen von max. 5 Mrd. Euro. Friebel habe seine EPS-Prognosen gekappt.Der Analyst rechne damit, dass die Tochter 1&1 Drillisch Frequenzen ersteigern werde und dass nach dem Abschluss der Auktion die Unsicherheiten (Höhe der Ausgaben für die Frequenzen, wie sehe neues Geschäftsmodell von United Internet als vierter Netzbetreiber aus) ausgepreist würden und die United Internet-Aktie sich wieder erholen könne.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die United Internet-Aktie. (Analyse vom 15.05.2019)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:30,36 EUR -9,99% (15.05.2019, 14:01)