Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

391,85 EUR -0,03% (27.10.2021, 11:35)



NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

454,64 USD +1,15% (26.10.2021, 22:10)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) unter die Lupe.UnitedHealth sei der größte private Krankenversicherer der Welt und könne seit Jahren vom wachsenden Bedürfnis der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner, sich gegen finanzielle Risiken von Krankheit abzusichern, profitieren. Seit der Umsetzung der von Ex-Präsident Barack Obama veranlassten Gesundheitsreform, im Volksmund "Obamacare" getauft, habe das Unternehmen eine nicht endend wollende Sonderkonjunktur.Bürgerinnen und Bürger, die zuvor nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt hätten, sich krankenversichern zu lassen, könnten seither über die Programme "Medicare" und "Medicaid" in den Genuss staatlicher Zuschüsse kommen - UnitedHealth biete hierfür attraktive Versicherungspläne an und sei einer der größten Profiteure der Reform im US-Gesundheitswesen.Die Aktie spiegele genau das wider und habe seit der Einführung von "Obamacare" 2010 um stolze 1.219 Prozent zulegen können. Annualisiert entspreche das einer Rendite von knapp 25 Prozent: Deutlich mehr als der Gesamtmarktindex S&P 500 mit einer annualisierten Rendite von 12,6 Prozent im gleichen Zeitraum. An UnitedHealth führe für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger daher praktisch kein Weg vorbei: Der Wert sei eine ideale Buy-and-hold-Aktie auch für stürmische Marktphasen.