NYSE-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:

298,08 USD -2,38% (04.06.2020, 22:10)



ISIN UnitedHealth Group-Aktie: US91324P1021

US91324P1021



WKN UnitedHealth Group-Aktie: 869561

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth Group-Aktie: UNH

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (05.06.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die UnitedHealth Group-Aktie (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) charttechnisch unter die Lupe.Die Korrektur von Februar/März habe die UnitedHealth Group-Aktie inzwischen vollständig aufgeholt. Neben diesem Stärkebeweis könnten Anleger derzeit eine Reihe von vielversprechenden charttechnischen Phänomenen identifizieren. Die erste Steilvorlage liefere einer der neueren Handelsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dieser verknüpfe eine konstruktive Relative Stärke (Levy) mit Trendfolge- und Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors.Derzeit würden beide Faktoren grünes Licht signalisieren. Im Verlauf der Relativen Stärke liege sogar ein V-förmiges Umkehrmuster vor. Dieser Aspekt verdiene deshalb eine besondere Erwähnung, weil die beschriebene Indikatorformation möglicherweise die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf vorwegnehme. In diesem Zusammenhang würde ein Spurt über die Marke von 310 USD, mit der die Aktie seit sechs Monaten kämpfe, für ein doppeltes Einstiegssignal sorgen: Zum einen durch ein neues Allzeithoch, zum anderen wäre dann die beschriebene V-Formation nach oben aufgelöst. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich dann sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von knapp 120 USD. Als engmaschige Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das 2018er-Hoch bei 287,94 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Börsenplätze UnitedHealth Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:265,60 EUR +0,93% (05.06.2020, 09:24)