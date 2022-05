Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (11.05.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 14. April 2022 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 553,29 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie des Krankenversicherers in einer Konsolidierung. Dabei sei sie unter das alte Allzeithoch bei 509,23 USD und auf das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 24. Februar 2022 bzw. den gebrochenen Abwärtstrend ab 30. Dezember 2021 zurückgefallen. In den letzten drei Tagen habe diese Unterstützung gehalten.AusblickDie Aktie von UnitedHealth notiere an einem Entscheidungspunkt. Hier könne sich die Bewegung der Aktie für die nächsten 3 bis 4 Wochen entscheiden. Sie könnte in den nächsten Tagen zu einer Rally ansetzen. Dabei wäre ein Anstieg bis 509,23 USD und 553,29 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 481,12 USD abfallen, dann könnte weiterer Verkaufsdruck aufkommen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 466,17 USD und 447,27 bis 445,73 USD kommen. (Analyse vom 11.05.2022)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie: