Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,28 EUR -1,77% (03.05.2022, 17:49)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,22 EUR -1,78% (03.05.2022, 17:35)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (03.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der deutsche Energiekonzern habe heute seine Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht, nachdem Ende April bereits vorläufige Zahlen bekannt gewesen seien. Dementsprechend sei ein Großteil der schlechten Zahlen schon eingepreist gewesen. Das Management habe die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.Uniper habe sich dazu entschieden, im Voraus verkauftes Gas zunächst weiter in den Speichern zu belassen. Grund dafür sei der Rückgang der Gaspreise im März gewesen. Stattdessen habe Uniper Gas am Markt zugekauft und dieses geliefert. Der Konzern habe damit kalkuliert, dass der Gaspreis im zweiten und dritten Quartal wieder steige und er so mit dem noch eingespeicherten Gas mehr Gewinn erzielen könne.Insgesamt sollte das Geschäft von Uniper mit der Stromerzeugung in Europa wegen der stark gestiegenen Energiepreise eine deutliche Aufwertung erfahren, habe Ayral geschrieben. Allerdings werde sich das am Markt wohl erst dann positiv niederschlagen, wenn sich für den Krieg in der Ukraine eine Entspannung abzeichnen sollte.Zwar sei das schlechte Quartalsergebnis auf das eingelagerte Gas zurückzuführen, allerdings werde es für das Unternehmen noch eine Herausforderung das wegbrechende Russland-Geschäft zu kompensieren. "Der Aktionär" favorisiere in diesem Sektor aktuell andere Aktien. Favorit unter den großen Versorgern bleibe RWE, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Börsenplätze Uniper-Aktie: