Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Nach der Abspaltung von E.ON sei Uniper als Resterampe verschrien worden. Dann sei der Versorger aber furios an der Börse gestartet und habe seinen Wert in kurzer Zeit verdoppelt. In den vergangenen Monaten habe es bei der Uniper-Aktie aber wenig Bewegung gegeben. Um wieder auf den Wachstumskurs einzubiegen, könnten nun ganz neue Wege erschlossen werden.Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" habe Uniper-CEO Andreas Schierenbeck erklärt, dass der Konzern künftig auf Erneuerbare Energien setzen wolle. "Wir haben viele lukrative Flächen, auf denen wir Solarparks und Windanlagen bauen können. An vielen unserer Standorte, an denen wir beispielsweise Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, bietet sich geradezu eine neue Nutzung an", so der Konzernchef.Die großen Grundstücke hätten den Vorteil, dass sie bereits ans Stromnetz angeschlossen seien und häufig in der Nähe von Industrieregionen mit potenziellen Kunden liegen würden. Zudem gebe es meist Zugang zu große Mengen Wasser, die genutzt werden könnten, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Hinzu kämen das große Know-how des finnischen Großaktionärs Fortum bei Erneuerbaren Energien.Uniper arbeite an einer Zukunftsstrategie. Wind- und Solarenergie sowie Wasserstoff seien die richtigen Trendthemen. Könne der Konzern hier eine starke Marktposition aufbauen, wäre das ein großer Schritt. An der Börse dürfte einem Wandel in Richtung grüne Energien Rechnung getragen werden - dann sei auch eine höhere Bewertung möglich. Konservative Anleger könnten an Bord bleiben, würden jedoch Geduld brauchen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link