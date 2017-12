Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.12.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 24 auf 27 Euro.Der deutsche Kraftwerksbetreiber habe ein plausibles Strategie-Update veröffentlicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ausschüttungspolitik für die nächsten Jahre sei konkretisiert worden. Demnach solle die Dividende bis 2020 im Durchschnitt um 25% pro Jahr steigen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Uniper-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 24 auf 27 Euro angehoben. (Analyse vom 07.12.2017)