Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 26 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.03.2018 17 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 13.03.2018 22,90 Hold Commerzbank Tanja Markloff 09.03.2018 30 Buy UBS Sam Arie 08.03.2018 15,50 Hold Jefferies Ahmed Farman 08.03.2018

23,57 EUR -0,42% (09.04.2018, 13:03)



23,61 EUR +0,25% (09.04.2018, 13:08)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (09.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 15,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 08.03.2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Das bereinigte EBIT lag 2017 bei 1,1 Mrd. Euro. Der bereinigte Funds From Operations (FFO) erreichte 753 Mio. Euro. Der Anstieg von 274 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr führt im Rahmen der bekannten Dividendenpolitik zu einer Anhebung des im August 2017 kommunizierten Dividendenziels in Höhe von insgesamt 250 Mio. Euro. Für 2017 sollen nun rund 271 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das entspricht 0,74 Euro je Aktie (Geschäftsjahr 2016: 0,55 Euro je Aktie).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Sam Arie, in einer Aktienanalyse vom 08.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Votum mit einem Kursziel von 30,00 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, so Arie. Mittelzufluss (Cashflow), Nettoverschuldung und die für 2018 in Aussicht gestellte Dividende seien jedoch positiv.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Jefferies und liegt bei 15,50 Euro. Ahmed Farman, Aktienanalyst von Jefferies, hat in einer Aktienanalyse vom 08.03.2018 das "hold"-Votum für das Wertpapier bestätigt. Das Unternehmen sei auf Kurs, um bis 2020 die Dividende ausgehend von 2016 um durchschnittlich 25% pro Jahr zu steigern, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: