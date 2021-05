Kursziel

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 29,00 Halten Nord LB Holger Fechner 14.05.2021 30,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.05.2021 29,50 Underperform RBC Capital Markets John Musk 12.05.2021 31,00 Neutral UBS Sam Arie 06.05.2021 35,00 Buy Kepler Cheuvreux Ingo Becker 06.05.2021 17,50 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 06.05.2021 30,00 Equal weight Barclays Peter Crampton 06.05.2021



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

31,05 EUR -0,54% (17.05.2021, 16:56)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

31,12 EUR +0,52% (17.05.2021, 16:41)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (17.05.2021/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,00 oder 17,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 06.05.2021 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Mai zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern wegen eines stark laufenden Energiehandels zu Jahresbeginn deutlich mehr verdient. Dabei habe die Sparte vor allem von Entwicklungen in den USA und Asien profitieren können.Dazu sei es in der Erzeugung in Europa unter anderem wegen der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 im vergangenen Mai in Nordrhein-Westfalen ebenfalls gut gelaufen. Somit sei das bereinigte Nettoergebnis deutlich im ersten Quartal auf 594 Mio. Euro gestiegen, habe damit aber leicht unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Im vergangenen Jahr seien es noch 499 Mio. Euro gewesen. Ende April habe der Konzern bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht und gleichzeitig seine Prognose für 2021 angehoben.Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei in den ersten drei Monaten des Jahres auf 731 Mio. Euro nach 651 Mio. ein Jahr zuvor geklettert. Für das Gesamtjahr 2021 erwarte das Management ein bereinigtes EBIT zwischen 0,8 und 1,05 Mrd. Euro. Zuvor sei der Konzern von 700 bis 950 Mio. ausgegangen. Das bereinigte Nettoergebnis solle 2021 zwischen 650 und 850 Mio. Euro liegen. Vorher habe die Erwartung bei 550 bis 750 Mio. gelegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat Ingo Becker, Analyst von Kepler Cheuvreux, in einer Analyse vom 06.05.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Votum und das Kursziel von 35,00 Euro bestätigt. Der Versorger habe ein starkes erstes Quartal signalisiert, so Becker.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Uniper-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: