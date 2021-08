Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 31,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.08.2021 35,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 11.08.2021 27,00 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 11.08.2021 30,00 Underweight Barclays Peter Crampton 11.08.2021 35,00 Buy Kepler Cheuvreux Ingo Becker 11.08.2021



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

33,07 EUR -0,03% (19.08.2021)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

33,13 EUR -0,18% (19.08.2021)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (20.08.2021/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,50 oder 27,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 11.08.2021 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. August zu entnehmen ist, hätten höhere Rückstellungen für CO2-Zertifikate das Ergebnis des Energiekonzerns im ersten Halbjahr belastet. So sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) von 691 auf 580 Mio. Euro gesunken,. Das bereinigte Nettoergebnis sei um rund 42 auf 485 Mio. Euro zurückgegangen. Dabei habe Uniper von einem steigenden Ergebnis in der Europäischen Stromerzeugung profitiert, wozu unter anderem die Inbetriebnahme des umstrittenen Kohlekraftwerks Datteln 4 beigetragen habe.Das Ergebnis im Handelsgeschäft sei dagegen schwächer ausgefallen, nachdem sich den Angaben zufolge die Margen im Gasgeschäft nach einem außergewöhnlich guten Vorjahr wieder normalisiert hätten. Noch im ersten Quartal habe der Energiehandel das Ergebnis angetrieben.Den Ausblick für 2021 habe Uniper bestätigt. Den Rückstellungen für die Zertifikate stünden Absicherungsgeschäfte gegenüber, die jedoch erst im vierten Quartal realisiert würden. Auf Ganzjahresbasis würde das operative Ergebnis nicht belastet. Im ersten Quartal habe Uniper seine Prognose erhöht. Für 2021 erwarte das Management weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 0,8 und 1,05 Mrd. Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 650 und 850 Mio. Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat Vincent Ayral, Analyst von J.P. Morgan, in einer Studie vom 11.08.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "overweight"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 33,50 auf 35,50 Euro angehoben. Die vorgelegten Halbjahreszahlen seien nicht sonderlich überzeugend gewesen, so der Analyst. Allerdings glaube er, dass die Präferenz des Energiekonzerns, mehr Gas als die Wettbewerber einzuspeichern, zu einem starken vierten Quartal 2021 und einem starken ersten Quartal 2022 führen dürfte. Zudem habe er seine Schätzungen an die aktuelle Entwicklung der Rohstoffpreise und Wechselkurs-Erwartungen angepasst. Sein Kursziel beziehe sich nun zudem auf den Zeitraum bis Juni 2023.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Uniper-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: