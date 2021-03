Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 Equal weight Barclays Peter Crampton 01.03.2021 28,00 Halten Nord LB Holger Fechner 18.01.2021 17,50 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 07.01.2021 33,00 Overweight J.P. Morgan - 06.01.2021 28,00 Hold Société Générale Lüder Schumacher 05.01.2021 28,00 Hold Berenberg Lawson Steele 08.12.2020 28,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.11.2020 24,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 22.11.2020

Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

29,96 EUR +1,49% (02.03.2021)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

29,82 EUR +1,02% (02.03.2021)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (03.03.2021/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,00 oder 17,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 04.03.2021 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von J.P. Morgan in einer Analyse vom 06.01.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie haben Uniper von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben. 2021 könnte zu einem guten Jahr werden für den Stromkonzern, so die Analysten. Die Zusammenarbeit mit dem Mehrheitseigner Fortum sei konstruktiver geworden und die beiden Unternehmen wollten gemeinsame Einsparungen realisieren. Zudem könnte das von Uniper mit Blick auf Wasserstoff und Eneuerbare Energien genannte Potenzial dem Aktienkurs gut tun. Zudem könnte Fortum bis zum Jahresende einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag anstreben.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Bernstein Research. Analystin Deepa Venkateswaran hat das Wertpapier in einer Branchenstudie vom 07.01.2021 unverändert mit dem Votum "underperform" und einem Kursziel von 17,50 Euro bewertet. Die Bewertung des Versorger habe sich zu weit von den Fundamentaldaten gelöst, so die Analystin. Zudem habe Fortum nicht die Möglichkeiten - wie von einige Anlegern erhofft - die Minderheitsaktionäre herauszukaufen und gleichzeitig die jüngst angekündigte Wachstumsstrategie zu verfolgen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: