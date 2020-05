Kursziel

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 25,00 Halten Nord LB Holger Fechner 24.04.2020 22,00 Hold Berenberg Lawson Steele 23.04.2020 22,50 Neutral UBS Sam Arie 06.04.2020 21,00 Underperform Bernstein Research Meike Becker 06.04.2020 20,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 06.04.2020 24,50 Hold Deutsche Bank James Brand 03.04.2020 21,00 Reduce HSBC Adam Dickens 31.03.2020

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (06.05.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 07.05.2020 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. April zu entnehmen ist, sei das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen in Q1 laut vorläufigen Zahlen von 185 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 650 Mio. Euro nach oben gesprungen. Das bereinigte Nettoergebnis sei von 117 auf 500 Mio. Euro gestiegen. Der Energiekonzern habe an dem Jahresausblick "auch unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin vollumfänglich" festgehalten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der NordLB, Holger Fechner, sie in einer Analyse vom 24.04.2020 weiterhin mit dem Votum "halten" und einem Kursziel von 25,00 Euro bewertet. Trotz der Corona-Krise habe der Energiekonzern die erwarteten deutlichen Ergebnissteigerungen im ersten Quartal auf vorläufiger Basis und zudem die Prognose für 2020 bestätigt, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von RBC Capital Markets. Analyst John Musk hat das Wertpapier in einer Branchenstudie vom 06.04.2020 weiterhin mit dem Votum "underperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 25,00 auf 20,00 Euro reduziert. Europäische Versorger seien in der Covid-19-Krise robust, aber dagegen nicht immun, so der Analyst. Eine geringere Energie-Nachfrage, niedrigere Strompreise und möglicherweise steigende Kapitalkosten hätten die größten Auswirkungen auf den Sektor. Insgesamt habe Musk seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2020 und 2021 gesenkt, er halte den Ausverkauf im Sektor aber für übertrieben. Uniper zähle für ihn aufgrund einer wenig vorteilhaften Energie-Ausrichtung zu den unattraktivsten Werten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: