NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

205,66 USD -2,00% (19.10.2020, 22:10)



ISIN Union Pacific-Aktie:

US9078181081



WKN Union Pacific-Aktie:

858144



Ticker-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



NYSE-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (20.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) charttechnisch unter die Lupe.Bereits im Verlauf des Hochsommers - und damit deutlich vor dem Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) - sei der Union Pacific-Aktie ein neues Allzeithoch gelungen. Seither habe der Transporttitel sein Rekordlevel bis auf 210,95 USD ausbauen können. Der zugrundeliegende Haussetrend sei also absolut intakt und habe zuletzt in schöner Regelmäßigkeit sogar eine zusätzliche Bestätigung erfahren. Der jüngste Ausbruch auf der Oberseite werde dabei durch einen Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie ein neues MACD-Einstiegssignal untermauert.Zu den günstigen chart- und markttechnischen Rahmenbedingungen geselle sich als Sahnehäubchen eine "saisonale Steilvorlage". Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends habe die Aktie von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Durchschnitt um rund 10% zulegen können. Im "uncharted territory" markiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags vom Frühjahr das nächste Anlaufziel bei 221 USD. Die Trendlinie, welche verschiedene Hochpunkte seit dem Jahr 2017 verbinde, verlaufre aktuell sogar erst bei 262,02 USD. Um die beschriebene Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft das Januarhoch bei 188,96 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 20.10.2020)Börsenplätze Union Pacific-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Union Pacific-Aktie174,78 EUR -2,40% (20.10.2020, 22:26)