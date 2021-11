NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

243,91 USD +1,08% (22.11.2020, 22:10)



ISIN Union Pacific-Aktie:

US9078181081



WKN Union Pacific-Aktie:

858144



Ticker-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



NYSE-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (23.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) charttechnisch unter die Lupe.Nachdem der Basisaufwärtstrend seit 2009 im September unter Druck geraten sei, habe die dynamische Kerze vom Oktober letztlich für ein Halten der beschriebenen Trendlinie (akt. bei 220,39 USD) gesorgt. Gleichzeitig habe der jüngste Kursschub einen Spurt über die jüngsten Hochpunkte bei rund 230 USD gebracht. Mit anderen Worten: Die jüngste Kursrally gehe mit einem Vorstoß in "uncharted territory" und einem neuen Allzeithoch bei 247,12 USD einher. Aus charttechnischer Sicht könnten Investoren damit die Kursentwicklung der letzten 12 Monate als seitliche Schiebezone zwischen rund 195 USD und 230 USD interpretieren. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 35 USD bzw. ein Kursziel von 265 USD. Auf der Indikatorenseite möchten die Analyseten die Relative Stärke nach Levy besonders hervorheben. Seit April 2020 signalisiere der Trendfolger einen stabilen Haussetrend. Zuletzt kämen der Bruch des flacheren Indikatortrends sowie eine lehrbuchmäßige Bodenbildung hinzu. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft die oben beschriebene Trendlinie nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Union Pacific-Aktie216,40 EUR -0,32% (23.11.2020, 08:49)