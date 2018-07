Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse der DZ BANK:Wenn im Sommer die Temperaturen beständig um die 30°C erreichen, herrscht für Eishersteller Hochsaison, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung im Kommentar zur Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Den Daten des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie zufolge würden allein die Deutschen pro Kopf im Schnitt rund 8 Liter Eis im Jahr schlecken. Das meiste davon sei industriell hergestelltes Eis, mit dem sich Verbraucher am liebsten gleich in Haushaltspackungen und Multipacks bevorraten würden. Gute Aussichten für Eishersteller wie den britisch-niederländischen Konsumgüterproduzent Unilever. Dieser führe in seinem Geschäftsbereich Foods & Refreshment (Lebensmittel & Erfrischungen) die Eiscreme-Marken Ben & Jerry's und Langnese mit Magnum, Cornetto oder Viennetta. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe der Bereich Eiscreme ein starkes Wachstum verzeichnet, das vor allem durch neue Produkte bei den Premiummarken getrieben worden sei (u.a. Magnum Core & Praliné-Variante, vegane Non-Diary-Sorten von Ben & Jerry's). Auch die in Kooperation mit Ferrero vermarkteten neuen Sorten von Kinder®-Eis sind hierzulande und auf dem französischen Markt vielversprechend gestartet, so die Analysten der DZ BANK.Insgesamt hätten Streiks von LKW-Fahrern im wichtigen Absatzmarkt Brasilien und negative Währungseffekte in Höhe von 8,9% die Geschäftsentwicklung des Konzerns im ersten Halbjahr jedoch etwas ausgebremst. So habe Unilever mit seinen drei Geschäftsbereichen Beauty & Personal Care (Kosmetika und Körperpflegeartikel), Home Care (Haushalts- und Textilpflegeprodukte) und Foods & Refreshment in den ersten sechs Monaten 2018 einen Umsatz von 26,4 Mrd. Euro erwirtschaftet, was einem Rückgang um 5,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Auf bereinigter Basis habe sich ein Zuwachs um 2,7% ergeben, der größtenteils durch einen Mengenzuwachs erreicht worden sei. Besonders stark sei das Umsatzwachstum erneut in den Emerging Markets gewesen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 7,8% auf 1,22 Euro gestiegen, wobei sich Währungseinflüsse in Höhe von 10,8% negativ ausgewirkt hätten.Der Vorstand habe mit Blick auf die Ergebnisse im ersten Halbjahr von einer soliden, volumengetriebenen Entwicklung in allen drei Geschäftsbereichen gesprochen, trotz der Herausforderungen in einigen Märkten. Für das Gesamtjahr 2018 habe er das Ziel bestätigt, beim Umsatz einen Zuwachs auf bereinigter Basis von 3% bis 5% zu erreichen. Mit Blick auf die bereinigte operative Marge, die in den ersten sechs Monaten getragen von einer höheren Bruttomarge und weiter gesunkenen Kosten um 80 Basispunkte auf 18,6% zugelegt habe, habe Unilever-CEO Paul Polman gesagt, dass sich der Konzern weiter auf dem Weg zu seinen Zielen für 2020 befinde (u.a. Erhöhung der bereinigten operativen Marge auf 20%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: