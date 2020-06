Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

ISIN Unilever-Aktie:

NL0000388619



WKN Unilever-Aktie:

A0JMQ9



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI2



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (17.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) von 50 Euro auf 52 Euro.Unilever nehme einen neuen Anlauf, die bestehende Dual-listed-Company-Struktur (Unilever-Konzern habe zwei Muttergesellschaften Unilever plc und Unilever N.V.) zugunsten einer einzelnen rechtlichen Ober-/Muttergesellschaft abzuschaffen. Der erste Versuch sei im Herbst 2018 an der Ablehnung britischer Investoren gescheitert. Im Gegensatz zum ersten Versuch solle die neue Ober-/Muttergesellschaft nun die Unilever plc (beim ersten Versuch: Unilever N.V.) sein und ihren Sitz in London und nicht in Rotterdam haben.Der Fusionsplan sehe u.a. vor, dass die Aktionäre der Unilever N.V. (werde von Independent Research gecovert) ihre Aktien im Verhältnis 1:1 in Aktien der Unilever plc umtauschen würden. Unilever begründe den Plan u.a. mit der größeren strategischen Flexibilität bei Akquisitionen/Devestitionen und der Reduzierung der Komplexität, was Lusebrink für plausibel halte. Den rechtlichen Abschluss der Fusion, die noch die Zustimmung der Aktionäre benötige (Hauptversammlungen der plc und der N.V. in der zweiten Jahreshälfte), erwarte das Management bis Jahresende.Lusebrink werte die angestrebte Bildung einer einzigen Ober-/Muttergesellschaft positiv. Die Erfolgsaussichten für den Plan sehe er als gut an. So benötige Unilever auf der plc-Hauptversammlung zwar die Zustimmung von mehr als 75% der Aktionäre, was der Analyst aber angesichts der Vorschläge (u.a. Unternehmenssitz in London; Verbleib im FTSE 100) für erreichbar halte. Von den N.V.-Aktionären benötige Unilever hingegen nur eine Zustimmungsquote von mehr als 50%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: