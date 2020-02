Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

53,52 EUR +0,58% (05.02.2020, 14:42)



Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

53,46 EUR +0,43% (05.02.2020, 13:18)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000388619



WKN Unilever-Aktie:

A0JMQ9



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI2



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (05.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA).Die Ergebniskennzahlen (untestiert) für das H2/2019 hätten überzeugen und die Analystenprognosen (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +8,8% auf 4,89 (Analystenerwartung: 4,60) Mrd. Euro) übertreffen können. Schwach sei hingegen die Entwicklung des organischen Umsatzwachstums in Q4/2019 (+1,5% y/y; Q3/2019: +2,9% y/y) verlaufen, auch wenn die Analystenprognose (+1,5% y/y) erreicht worden sei. Den Ausblick für 2020 habe Unilever bestätigt. Zudem wolle der Konzern die strategischen Optionen für das weltweite Tee-Geschäft, darunter einen Verkauf, prüfen, was Lusebrink als sinnvoll erachte.Der Analyst erhöhe seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 2,58 (alt: 2,54) Euro; bereinigt: 2,72 (alt: 2,67) Euro) und für 2021 (berichtet: 2,76 (alt: 2,75) Euro; bereinigt: 2,83 (alt: 2,81) Euro). Impulsen (Verbesserung der Profitabilität) sowie Fortschritten beim Portfolio-Umbau stünden nach Meinung des Analysten der verhaltene Ausblick für die Topline-Entwicklung (organisches Umsatzwachstum), das schwierige Marktumfeld in Nordamerika sowie die Wachstumsschwäche in zahlreichen Regionen (u.a. Südasien, Westafrika, Indien) entgegen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Unilever-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 55,00 Euro auf 57,00 Euro erhöht. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Unilever-Aktie: