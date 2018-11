Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (21.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) unter die Lupe.Defensive Aktien würden im schwachen Markt zu den klaren Outperformern gehören. Die Tendenz zur Risikoverringerung in unruhigen Zeiten bringe Titel, die weniger konjunkturabhängig seien, nach vorne. Hierzu zähle auch die Unilever-Aktie. Seitdem der Verbrauchsgütergigant die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt habe, gehe es für den Titel aufwärts. Vorstandschef Paul Polman habe darauf hingewiesen, dass sich das Wachstum in Q3 in allen Sparten beschleunigt habe.Angesichts der starken Position in wachsenden aufstrebenden Märkten wirke das 19er-KGV von Unilever im Vergleich zu anderen europäischen Konsumgüter-Riesen attraktiv. Ebenfalls attraktiv sei das Chartbild der Unilever-Aktie: Im schwachen Markt habe der Chart auf den langfristigen Aufwärtstrend aufgesetzt und wenige Tage später die 200-Tage-Linie zurückerobert. Ein Kaufsignal!Unilever bleibe aufgrund der aussichtsreichen Wachstumschancen in den aufstrebenden Märkten und der günstig wirkenden Bewertung eine attraktive Anlage für defensiv orientierte Investoren. Bleibe es an den Märkten turbulent, könnten weitere Umschichtungen zusätzliche Kursgewinne bedeuten. Abgesehen davon berge die als sicher geltende Dividendenrendite von derzeit 3,4 Prozent einen stabilen Unterboden im schwächelnden Gesamtmarkt.Investierte Anleger lassen die Gewinne bei der Unilever-Aktie laufen und geben kein Stück aus der Hand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: