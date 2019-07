Börsenplätze Unilever-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

54,27 EUR +0,15% (18.07.2019, 16:17)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

54,22 EUR +0,20% (18.07.2019, 16:08)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000388619



WKN Unilever-Aktie:

A0JMQ9



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI2



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (18.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) unter die Lupe.Bereits seit etlichen Wochen halte sich die Kosmetik- und Körperpflegebranche unter den Top 10 der stärksten Sektoren im TSI-Trendcheck. Zu den derzeit trendstärksten Werten der Branche zähle Unilever. Die Aktie des Konsumgüterherstellers kenne langfristig nur eine Richtung: nach oben. Zuletzt habe sich der Aufwärtstrend beschleunigt. Auch die Dividendenpolitik des Konzerns sei vorbildlich.Unilever tanze auf vielen Hochzeiten. Neben Körperpflegeprodukten sei der Konzern auch noch in den Segmenten Reinigungsmittel und Nahrungsmittel unterwegs. Laut Unternehmensangaben finde sich in sieben von zehn Haushalten mindestens ein Unilever-Artikel und rund 2,5 Milliarden Menschen in 190 Ländern kämen täglich mit einem der Produkte aus dem Unilever-Universum in Berührung. Zu den bekanntesten der 400 Marken würden unter anderem Eis von Magnum oder Ben & Jerry’s, Feinwaschmittel von Coral, Geschirrspülmittel von Sun, Deo von Axe und Duschgel von Duschdas zählen. Jeweils rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes 2018 in Höhe von 50,98 Milliarden Euro seien mit Reinigungsmittel und Körperpflegeprodukten erzielt worden, die restlichen 20 Prozent in der Nahrungsmittelsparte.Wie bei allen Verbrauchsgüter-Giganten würden traditionell die Schwellenländer aufgrund der stetig wachsenden Mittel- und Oberschicht sowohl für das zukünftige Wachstum als auch für die aktuellen Geschäfte eine zentrale Rolle spielen. Knapp 45 Prozent der Erlöse habe Unilever 2018 mit Produkten erzielt, die in Asien, Afrika und Osteuropa über den Ladentisch gegangen seien - 13 Prozentpunkte mehr als noch vor zehn Jahren. So sei es nicht überraschend gekommen, dass auch im ersten Quartal die Schwellenländer mit einem Umsatzplus von fünf Prozent die treibende Kraft hinter dem organischen Gesamtwachstum von etwas über drei Prozent gewesen seien. Ein gutes Zeichen, dass sich die Aktionäre auch in den kommenden Jahren auf immer weiter steigende Dividenden freuen dürften. Bereits seit mehr als 30 Jahren würden diese kontinuierlich erhöht. Auf dem aktuellen Kursniveau liege die Dividendenrendite bei rund 3%.Spannende Neuerungen dürften in naher Zukunft vor allem im Nahrungsmittelsegment von Unilever zu erwarten sein. Der seit Jahresanfang amtierende Vorstandsvorsitzende Alan Jope sehe laut einem Pressebericht in der pflanzenbasierten Ernährung einen Megatrend für die Zukunft. Um auf den Zug aufzuspringen, habe Jope kürzlich angekündigt, innerhalb der Kernmarken für vegane und vegetarische Alternativen zu sorgen.Die Aktie verlaufe bereits seit Jahren in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Anfang des Jahres habe sich die Dynamik beschleunigt und Unilever notiere aktuell am Allzeithoch. Ein Stopp bei 42 Euro sichert die Position nach unten ab, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link