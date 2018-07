Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (23.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) von 46 auf 49 EUR.Der Umsatz von Unilever sei im zweiten Quartal um 4,7% auf 13,7 Mrd. EUR gefallen. Bereinigt um Wechselkurseffekte und den Kauf bzw. Verkauf von Vermögenswerten habe das bereinigte Umsatzwachstum bei 1,6% gelegen und damit recht deutlich unter der Zuwachsrate des ersten Quartals (3,4%) und der Quartale des Vorjahres. Das Wachstum sei fast ausschließlich durch höhere Absätze (+1,2%) erzielt worden. Höher Preise (+0,3%) habe das Unternehmen offensichtlich nicht durchsetzen können. Die schwächeren Wachstumsraten auf vergleichbarer Basis hätten sich durch alle Bereiche (Personal Care +1,6%, Home Care +2,2% und Foods & Refreshment +1,3%) gezogen. Die Zuwachsraten hätten damit auch unter den Konsenserwartungen gelegen. Der bereinigte operative Gewinn habe im ersten Halbjahr bei 4,9 Mrd. EUR und damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen. Die bereinigte operative Marge sei um 80 Basispunkte auf 18,6% gestiegen. Trotz des schwächeren Umsatzwachstums im zweiten Quartal habe Unilever den Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 bestätigt. Demnach solle das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis zwischen 3% und 5% liegen und eine Steigerung der bereinigten operativen Marge erreicht werden.Das Unternehmen sehe sich zudem auf dem Weg, die für das Jahr 2020 angepeilte operative Marge von 20% zu erreichen. Angesichts des schwierigen Marktumfelds halte Deppisch das allerdings als ein ambitioniertes Ziel. Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechne er einen fairen Wert je Aktie von 49 EUR, der auch sein neues Kursziel (49 EUR) darstellt.Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Unilever-Aktie. Die größten Risiken sehe er in einem anhaltenden schwierigen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld in einigen Ländern und in höheren Bezugskosten für relevante Rohstoffe. (Analyse vom 23.07.2018)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:49,33 EUR -0,29% (23.07.2018, 11:52)