ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (01.12.2017/ac/a/a)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Toby McCullagh von Macquarie:Toby McCullagh, Aktienanalyst von Macquarie, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Investorenveranstaltung in New York seine Kaufempfehlung für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Das Unternehmen habe für Optimismus gesorgt, so der Analyst. Unilever sollte seiner Meinung nach die gesteckten Ziele erreichen.Toby McCullagh, Aktienanalyst von Macquarie, hat sein Rating für die Unilever-Aktie bei "outperform" belassen. Das Kursziel werde weiterhin bei 55,00 Euro gesehen. (Analyse vom 01.12.2017)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:48,38 EUR -0,34% (01.12.2017, 15:17)Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:48,40 EUR +0,03% (01.12.2017, 16:09)