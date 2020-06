Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

69,76 EUR +6,15% (05.06.2020, 12:07)



Börse Paris-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

63,70 EUR -4,27% (04.06.2020)



ISIN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

FR0013326246



WKN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

A2JH5S



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

1BR1



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (05.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).Unibail-Rodamco-Westfield habe bekannt gegeben, dass im Rahmen der Unternehmensstrategie (u.a. Reduzierung des Portfolios an Einkaufszentren) die Einbringung der Mehrheitsanteile an fünf Einkaufszentren in Frankreich in ein Joint Venture abgeschlossen worden sei. An diesem Gemeinschaftsunternehmen sei URW mit einem Minderheitsanteil von 45,8% beteiligt (die Joint-Venture-Partner seien dabei Crédit Agricole Assurances und La Française). Der Verkehrswert der Einkaufszentren (Basis: 100%) liege den Unternehmensangaben zufolge bei 2,03 Mrd. Euro. Auch nach der Einbringung in das Gemeinschaftsunternehmen werde URW weiterhin das Management dieser Einkaufszentren innehaben.Der Analyst bewerte den Vollzug der Transaktion positiv, da er unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktsituation (Corona-19-Pandemie) ein erhöhtes Risiko des Scheiterns der Transaktion gesehen habe. Positiv beurteile er zudem, dass sich das Exposure im Bereich Einkaufszentren durch die Transaktion reduziert habe, da er weiterhin mit einem strukturellen Rückgang der Erträge in diesem Bereich (bedingt durch den stetig wachsenden Onlinehandel) rechne. Er lasse seine Prognosen (operatives EPS 2020e: 11,61 Euro; 2021e: 11,57 Euro; DPS 2020e: 4,00 Euro; 2021e: 5,00 Euro) vorerst unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie: