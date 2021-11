Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (04.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) weiterhin zu verkaufen.Die im Rahmen des Berichts für die ersten neun Monate (9M) 2021 bekannt gegebenen Eckdaten hätten anhaltende Auswirkungen durch die Pandemie gezeigt, was sich erneut besonders in den Bruttovermietungserträgen sowie den Umsätzen der Mieter und den Besucherzahlen niedergeschlagen habe. Diese hätten teilweise weiterhin unter dem Vorjahr gelegen, hätten jedoch insgesamt eine niedrigere Verlustdynamik als zum Jahresanfang 2021 aufgewiesen. Besonders der europäische Markt sei hierbei laut Unternehmen noch deutlich unter Vorkrisenniveau, während in den USA bei den Mieterumsatzzahlen bereits ein leichtes Wachstum ggü. 2019 (Vorkrisenjahr) zu verzeichnen sei.Erstmalig habe das Unternehmen eine Guidance für das laufende Jahr ausgegeben, die, auf bereinigter Basis, einen leichten Ergebnisanstieg zu 2020 vorsehe. Der Analyst passe seine Prognosen (u.a. EPS 2021: -18,36 (alt: -16,94) Euro; DPS 2021: unverändert 0,00 Euro; EPS 2022: -6,09 (alt: -3,40) Euro; DPS 2022: unverändert 0,00 Euro) teilweise an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link