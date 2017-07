ISIN Unibail-Rodamco-Aktie:

FR0000124711



WKN Unibail-Rodamco-Aktie:

863733



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Aktie:

UBL

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Aktie:

UNBLF



Kurzprofil Unibail-Rodamco SE:



Unibail-Rodamco SE (ISIN: FR0000124711, WKN: 863733, Ticker-Symbol UBL, Nasdaq OTC-Symbol: UNBLF) ist eine europaweit tätige Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Gewerbeimmobilien. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Entwicklung, Investment und Bewirtschaftung der Immobilien und beinhalten selektive Käufe, aktives Management, Bewirtschaftung und Restrukturierung, Sanierung sowie die Vermietung der Objekte. Die Unternehmensgruppe investiert in Büroliegenschaften, Einkaufs-, Kongress- und Messezentren in ausgewählten europäischen Wirtschaftsregionen. Mit über 80 Einkaufszentren ist der Konzern insbesondere in Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Polen, Schweden und Finnland aktiv.



Das flächenmäßig größte Shoppingcenter ist das Les Quatre Temps in Paris mit 125.700 qm. Im Portfolio Büroliegenschaften befinden sich hauptsächlich Objekte im Zentrum von Paris und seinem westlichen Stadtrand sowie in Lyon. Im Weiteren werden Kongress- und Messezentren in Frankreich durch die Tochtergesellschaften Viparis und Comexposium, die gemeinsam im Eigentum von Unibail-Rodamco SE und der Pariser Industrie- und Handelskammer sind, verwaltet. Diese organisieren mehr als 150 Veranstaltungen mit rund 3,7 Mio. Besuchern jährlich.



Unibail-Rodamco SE entstand im Jahr 2007 durch die Fusion von Unibail, Frankreich und Rodamco Europe, Niederlande. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Paris, Frankreich. (25.07.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unibail-Rodamco (ISIN: FR0000124711, WKN: 863733, Ticker-Symbol UBL, Nasdaq OTC-Symbol: UNBLF).Das bereinigte Nettoergebnis in H1 habe mit 614 (Vj.: 575) Mio. Euro die Analysten-Prognose von 598 Mio. Euro übertroffen. Die ausgewiesenen Bilanzkennziffern zum 30.06.2017 hätten (u.a. LTV: 33% (31.12.2016: 33%)) durchweg auf einem sehr soliden Niveau gelegen. Alles in allem sei die operative Entwicklung erfreulich verlaufen, dennoch habe das Unternehmen den Ausblick für 2017 nur bestätigt. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2017e: 12,01 (alt: 11,91) Euro). Sowohl die organischen als auch die anorganischen Wachstumsmöglichkeiten zu ansprechenden Renditen seien für Unibail-Rodamco zunehmend begrenzt. Ferner würden die Refinanzierungskosten für Immobilienunternehmen (in den letzten Jahren wesentlicher Aktienkurstreiber) zwar auf absehbare Zeit günstig bleiben, jedoch scheine hier die "Bodenbildung" erreicht. Außerdem begrenze das derzeitige Bewertungsniveau das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Unibail-Rodamco-Aktie mit einem Kursziel von 240,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 25.07.2017)Xetra-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Aktie:219,00 EUR +1,67% (25.07.2017, 09:11)Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Aktie:217,80 EUR -0,55% (25.07.2017, 09:59)