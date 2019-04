Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (30.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Auch im ersten Quartal 2019 sei die UniDevice AG in der Lage gewesen, den eindrucksvollen Wachstumskurs der vergangenen Berichtsperioden fortzusetzen. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 101,07 Mio. EUR (VJ: 78,05 Mio. EUR) sei dabei nicht nur der Vorjahreswert deutlich übertroffen worden, es sei zudem mit dem Überschreiten der 100 Mio. EUR-Umsatzmarke ein neuer Quartals-Rekordwert erreicht worden. Insbesondere die Tatsache, dass die Umsätze des vierten Quartals 2018 nochmals übertroffen worden seien, sei an dieser Stelle hervorzuheben. Das vierte Quartal sei dabei aufgrund der Weihnachtsfeiertage sowie diverser Verkaufsaktionen (Black Friday etc.) in der Regel das mit Abstand umsatzstärkste Quartal im Jahresvergleich.Als Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sei der Rohertrag, also der Unterschied zwischen den Einkaufs- und Verkaufspreisen bei den Geräten, eine entscheidende Ergebnisgröße zur Messung des Unternehmenserfolgs. Dabei werde auch beim Rohertrag eine tendenzielle Verbesserung ersichtlich, mit einem Anstieg der Rohertragsmarge auf 1,50% (VJ: 1,35%) und damit einer überproportionalen Verbesserung des Rohertrages auf 1,51 Mio. EUR (VJ: 0,96 Mio. EUR). Offensichtlich sei es hier der UniDevice AG gelungen, verbesserte Einkaufs- bzw. Verkaufskonditionen zu erreichen. Es sei zudem davon auszugehen, dass insbesondere die etwas margenstärkeren Produktgruppen stärker gehandelt worden seien.Darauf aufsetzend sowie unter Berücksichtigung der konstant sehr schlanken Kostenstrukturen seien sowohl beim EBIT als auch beim Nachsteuerergebnis erhebliche Verbesserungen erreicht worden. Die EBIT-Marge in Höhe von 0,91% (VJ: 0,56%) sei der höchste Quartalswert der UniDevice AG und verdeutliche, dass die Gesellschaft bei steigenden Umsätzen auch von Skaleneffekten profitieren könne. Für die kommenden Perioden sollte dieser Effekt noch stärker sichtbar werden.Zusammen mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen habe das UniDevice-Management die Prognosen für 2019 erhöht. Auf Grundlage der erhöhten Run-Rate würden nunmehr Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 400 Mio. EUR (bisherige Prognose: mindestens 380 Mio. EUR), ein EBIT von mehr als 3 Mio. EUR (bisherige Prognose: mindestens 2,6 Mio. EUR) sowie ein Nachsteuerergebnis von mehr als 2 Mio. EUR (bisherige Prognose: 1,91 Mio. EUR) erwartet. Eine einfache Hochrechnung der Q1-Umsätze und des Q1-EBIT zeige auf, dass selbst die angepasste Unternehmens-Guidance gut zu erreichen sein dürfte und somit weiterhin als konservativ einzustufen sei.Analog zur Anhebung der Umsatzprognosen würden die Analysten von einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilitätsquoten ausgehen und folglich dürfte die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren neue Ergebnisrekordwerte erreichen.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten infolge der angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2019 und 2020 ein neues Kursziel in Höhe von 2,60 EUR (bisher: 2,35 EUR) ermittelt.Damit ist ein weiterhin hohes Kurspotenzial gegeben und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der UniDevice-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 30.04.2019)