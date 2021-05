Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (20.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Wie auch schon in 2019 habe die UniDevice AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzwachstum in Höhe von 12,9% erreicht und mit 404,81 Mio. EUR (VJ. 358,53 Mio. EUR) die Umsatzmarke von 400 Mio. EUR erstmals überschritten. Diese Entwicklung sei dabei besonders vor dem Hintergrund der Corona-Krise bemerkenswert, die global zu einem Rückgang der Smartphone-Verkäufe geführt habe. Bei der UniDevice AG sei dabei lediglich im März 2020 ein Nachfragerückgang verzeichnet worden, welcher jedoch vom starken Umsatzwachstum der nachfolgenden Monate ausgeglichen worden sei.Auf Ergebnisebene habe sich der tendenzielle Margenanstieg der vergangenen Geschäftsjahre fortgesetzt. Der EBIT-Anstieg auf 5,13 Mio. EUR (VJ: 3,48 Mio. EUR) und die dazugehörige Verbesserung der EBIT-Marge auf 1,3% (VJ: 1,0%) würden jeweils neue Rekordwerte bedeuten. Begründet werde diese überproportionale Entwicklung mit höheren Einkaufsvolumina, die verbesserte Einkaufskonditionen ermöglichen würden. Zudem habe auch ein geänderter Umsatzmix zur Verbesserung der Rohertragsmarge geführt.Auch im ersten Quartal 2021 habe die UniDevice AG einen starken Anstieg des EBIT auf 1,24 Mio. EUR (Q1 2020: 1,01 Mio. EUR) erreicht und mit einer EBIT-Marge in Höhe von 1,3% (VJ: 1,0%) habe das hohe Rentabilitätsniveau gehalten werden können. Dieser Ergebnisanstieg sei dabei trotz einer um -9,8% auf 92,61 Mio. EUR (VJ: 102,69 Mio. EUR) rückläufigen Umsatzentwicklung erreicht worden. In den ersten drei Monaten 2021 seien dabei besonders viele Kopfhörer (Apple-AirPods) verkauft worden, die einen geringen Stückpreis hätten, jedoch auskömmliche Margen ermöglichen worden.Bereits im Januar 2021 habe das Management der UniDevice AG mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2020 eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr publiziert. Mit dem nun vorliegenden finalen Geschäftsbericht 2020 seien die vier Monate alten Prognosen bestätigt worden. Unter Berücksichtigung der noch bestehenden Unsicherheiten im Rahmen der Corona-Pandemie würden ein Umsatzwachstum in Höhe von rund 12% und eine Steigerung des Jahresüberschusses um rund 18% in Aussicht gestellt. Damit prognostiziere die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von über 450 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss in Höhe von über 4,10 Mio. EUR und folglich eine insgesamt weitere leichte Verbesserung der Ergebnismarge.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 4,60 EUR (bisher: 4,05 EUR) ermittelt. Die Kurszielsteigerung sei insbesondere eine Folge des erstmaligen Einbezugs des Geschäftsjahres 2023 in die konkrete Schätzperiode, womit eine höhere Basis für die Stetigkeitsphase ihres Modells vorliege.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 20.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link