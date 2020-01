Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (24.01.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG habe nach vorläufigen Zahlen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hohe Wachstumsraten beim Umsatz erreicht. Dabei würden die vorläufigen Umsatzerlöse in Höhe von 358,3 Mio. EUR einem Umsatzanstieg in Höhe von 12,9% entsprechen. Zwar werde damit, insbesondere im Vergleich zur bisher erreichten Umsatzdynamik, eine Verlangsamung des Wachstumstempos ersichtlich, dies sei jedoch in erster Linie der höheren Konzentration auf margenstärkere Produkte und einer damit einhergehenden deutlichen Rentabilitätsverbesserung geschuldet. Insgesamt sei aber die Umsatzentwicklung leicht unterhalb der bisherigen Analystenprognosen geblieben.Trotz der leicht unter den Erwartungen des Analysten liegenden Umsatzentwicklung habe das vorläufige EBIT in etwa im Bereich ihrer bisherigen Prognosen gelegen. Das bedeute, dass die erreichte EBIT-Margenverbesserung stärker ausgefallen sei als ihnen antizipiert. Es sei dabei bereits unterjährig ersichtlich geworden, dass die Gesellschaft die Verbesserung der Rentabilität in den Vordergrund gestellt habe, was durchaus zulasten der Umsatzerlöse gehen könne. Auf der anderen Seite würden sich hier die Größenvorteile bei den Einkaufskonditionen zunehmend positiv auswirken. In 2019 sei es folglich gelungen, die EBIT-Marge über die Schwelle von 1,0% zu erhöhen, nachdem in den Vorjahren durchschnittlich eine EBIT-Marge von 0,5% ausgewiesen worden sei.Das vorläufige Nachsteuerergebnis habe sich infolge dessen ebenfalls deutlich überproportional auf 2,2 Mio. EUR (VJ: 0,99 Mio. EUR) verbessert, was mehr als einer Verdoppelung des Vorjahreswertes gleichkomme. Auf dieser Basis dürfte im kommenden Geschäftsjahr die erstmalige Dividendenausschüttung in Höhe von 50% des Jahresüberschusses einer Dividende in Höhe von 0,07 EUR je Aktie entsprechen. Auf aktuellem Kursniveau errechne sich eine Dividendenrendite in Höhe von rund 4,5%.Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das UniDevice-Management auch eine Guidance hinsichtlich der Umsatz- und EBIT-Entwicklung 2020 und 2021 ausgegeben. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 solle dabei ein Umsatzzuwachs um mindestens 17% auf über 420 Mio. EUR und im kommenden Geschäftsjahr um mindestens 14% auf über 480 Mio. EUR erreicht werden. Das EBIT sollte dabei weiterhin überproportional ansteigen. Erwartet werde ein EBIT in Höhe von jeweils Minimum 4,8 Mio. EUR (2020e) bzw. 5,6 Mio. EUR (2021e), was einer weiteren Margenverbesserung entsprechen würde. Die Analysten hätten ihre bisherigen Prognosen, die sowohl Umsatz- als auch Ergebnisseitig unter der aktualisierten Unternehmens-Guidance gelegen hätten, nach oben angepasst.Es würden zudem unterschiedliche Markttrends vorliegen, die sich positiv auf das Branchenumfeld der UniDevice AG auswirken dürften. Einerseits dürfte die Gesellschaft von den tendenziell steigenden Preisniveaus bei Smartphones profieren. Auf der anderen Seite konzentriere sich das Unternehmen zunehmend auf den Bereich der "Wearables", wie etwa Bluetooth-Headsets, Smartwatches, Fitness-Tracker etc., die die nur noch konstante Entwicklung bei Smartphones ausgleichen dürfte. Schließlich sehe die UniDevice AG in der Einführung des 5G-Standards wichtige Nachfrageimpulse, so dass 5G-fähige Geräte für zusätzliches Marktwachstum sorgen dürften.Insgesamt sähen die Analysen die vom Vorstand kommunizierten Prognosen als gut erreichbar an. Auch die erwartete sukzessive Rentabilitätsverbesserung, die bereits in 2019 eingesetzt habe, sollte fortgesetzt werden. Auf Basis der angepassten Prognosen hätten die Analysen im Rahmen ihres aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 3,25 EUR (bisher: 3,05 EUR) ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 1,54 EUR liegt damit ein unverändert hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben daher das Rating "kaufen". (Analyse vom 24.01.2020)