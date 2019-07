Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (23.07.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG habe mit dem Handel von Kommunikation- und Unterhaltungselektronik auch zum Stichtag 30.06.2019 eine Fortsetzung des beeindruckenden Wachstumskurses erreicht. In den ersten sechs Monaten seien dabei die Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 24,2% auf 185,38 Mio. Euro geklettert (VJ: 149,28 Mio. Euro). Dabei habe auch das zweite Quartal, mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 8,0% auf 84,30 Mio. Euro (Q2 18: 78,05 Mio. Euro) zum Erfolg des ersten Halbjahres beigetragen.Das starke Umsatzwachstum in den ersten sechs Monaten 2019 sei dabei von einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge auf 0,92% (VJ: 0,61%) begleitet worden. Es werde hier ersichtlich, dass die Gesellschaft insbesondere bei den Einkaufskonditionen Verbesserungen habe erzielen können und die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass eine stärkere Ausrichtung auf margenstärkere Produktgruppen umgesetzt worden sei. Darüber hinaus würden sich vor dem Hintergrund steigender Umsätze Skaleneffekte zunehmend bemerkbar machen. Die sukzessive Verbesserung der EBIT-Marge werde dabei insbesondere anhand der Quartalsdarstellung sichtbar, wobei das abgelaufene zweite Quartal einen neuen Rekordwert markiert habe und damit gleichzeitig die bisherige Erwartung deutlich übertroffen worden sei.Das Umsatzwachstum habe in den ersten sechs Monaten 2019 daher eine überproportionale Entwicklung des Nachsteuerergebnisses zur Folge gehabt. Mit einem Periodenüberschuss in Höhe von 1,08 Mio. Euro (VJ: 0,52 Mio. Euro) sei nicht nur der Vorjahreswert mehr als verdoppelt worden, es sei dabei sogar das Nachsteuerergebnis des gesamten Geschäftsjahres 2018 bereits nach sechs Monaten übertroffen worden.Während die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten 2019 im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen habe, habe die UniDevice AG mit der deutlichen Steigerung der EBIT-Marge ihre Erwartungen übertroffen. Vor diesem Hintergrund habe die Gesellschaft die Umsatzprognose, wonach in 2019 Umsätze von mehr als 400 Mio. Euro erwartet würden, bestätigt. Das EBIT sollte gemäß UniDevice-Management deutlich überproportional um mehr als 90% auf mehr als 3,5 Mio. Euro gesteigert werden. Bislang sei eine "nur" überproportionale EBIT-Steigerung in Aussicht gestellt worden.Insgesamt dürfte die UniDevice AG damit weiterhin vom Branchenwachstum profitieren, wobei die Gesellschaft weitere Marktanteile dazugewinnen dürfte. Besonders der Umstand, wonach aufgrund des schnellen Lagerumschlages für die Kunden eine schnelle, markenunabhängige Lieferung angeboten werden könne, mache das Angebot der UniDevice AG für die Kunden attraktiv. Bei einem Lagerumschlag von durchschnittlich fünf Tagen würden sich dabei mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln hohe Umsatzvolumina stemmen lassen. Gleichzeitig bedeute der schnelle Liquiditätszufluss nach dem Geräteverkauf eine deutliche Reduktion des Risikoprofils.Die Analysten hätten das DCF-Bewertungsmodell um die angepassten Prognosen aktualisiert und ein neues Kursziel in Höhe von 2,90 Euro (bisher: 2,60 Euro) ermittelt. Die Kurszielanhebung sei einerseits eine Folge der leicht angehobenen Prognosen, andererseits sei hier ein RollOver-Effekt verantwortlich. Die neue Kurszielbasis sei dabei nun das Geschäftsjahresende 2020 (bisher: 2019).Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 23.07.2019)