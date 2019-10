Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,46 EUR -4,58% (17.10.2019, 09:15)



Xetra-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,50 EUR (16.10.2019)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (17.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG habe auch auf Neun-Monatsbasis 2019 die bislang beeindruckende Wachstumsdynamik fortgesetzt, wenngleich im abgelaufenen dritten Quartal mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 6,9% eine Verlangsamung des Wachstumstempos sichtbar werde. Bislang habe die Gesellschaft auf Quartalsebene deutlich zweistellige Wachstumsraten erreicht. Dies sei auf Neun-Monatsbasis mit einem Anstieg in Höhe von 18,6% weiterhin der Fall, wobei hier die sehr dynamische Entwicklung des ersten Quartals 2019 enthalten sei.Ein Blick auf die deutliche Verbesserung der Rohertragsmarge zeige aber, dass die UniDevice AG nunmehr die Erhöhung der Rentabilität in den Vordergrund gestellt habe, was durchaus zulasten der Umsatzerlöse gehen könne. Darüber hinaus dürfte die Gesellschaft von einer weiteren Verbesserung bei den Einkaufskonditionen profitiert haben, sodass bei der Rohertragsmarge mit 2,48% (Q3 2019) bzw. 1,90% (9M 2019) jeweils neue Rekordwerte erreicht worden seien. Dies habe dann auch einen deutlich überproportionalen EBIT-Anstieg zur Folge gehabt.Mit der Veröffentlichung des Neun-Monatsberichtes habe das UniDevice-Management lediglich die Jahresüberschuss-Guidance von mehr als 2,0 Mio. Euro bestätigt. Die noch zum Halbjahr 2019 kommunizierte Umsatz-Guidance in Höhe von mehr als 400 Mio. Euro sei aber nicht mehr erneuert worden. Mit Blick auf die bisherige Umsatzentwicklung sei dies nachvollziehbar und, trotz des erwarten starken Umsatzanstieges im vierten Quartal (Black Friday, Cyber Monday, Weihnachtsgeschäft), auch nicht mehr erreichbar. Zumal das aktuelle Marktumfeld von einer stagnierenden bis leicht rückläufigen Entwicklung bei den Smartphone-Verkäufen geprägt sei. Auch wenn die UniDevice, als Broker, von den tendenziell steigenden Preisniveaus profitieren könne, das derzeitige Marktumfeld für Smartphones dürfte dennoch geringere Wachstumsimpulse steuern.Vor diesem Hintergrund würden die Analysten nunmehr für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit Umsatzerlösen in Höhe von 366,05 Mio. Euro (bisherige GBC-Prognose: 404,00 Mio. Euro) rechnen. Darauf aufbauend hätten sie auch für die Folgejahre eine Reduktion ihrer Umsatzprognosen vorgenommen. Positiv überrascht seien sie allerdings vom nochmaligen deutlichen Anstieg der Rohertrags- und Ergebnismarge gewesen, die deutlich über Erwartungen ausgefallen sei. Mit dem nach drei Quartalen 2019 erreichten Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,91 Mio. Euro sei die Unternehmens-Guidance und die bisherige Prognose der Analysten bereits vor dem stärksten Jahresquartal nahezu erreicht worden. Während sie demnach eine Reduktion der Umsatzprognose vornehmen würden, hätten sie ihre Ergebnisschätzungen für 2019 und für die kommenden Geschäftsjahre deutlich angehoben. Sie würden davon ausgehen, dass die Gesellschaft in den Folgejahren in der Lage sein werde, das erreichte höhere Rentabilitätsniveau leicht auszubauen.Im Rahmen ihres angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 3,05 Euro je Aktie (bisher: 2,90 Euro) ermittelt. Die höheren erwarteten Ergebnismargen wögen dabei schwerer als die von ihnen prognostizierten niedrigeren Umsatzniveaus.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben damit weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link