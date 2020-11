Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

7,048 EUR +0,27% (05.11.2020, 16:21)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

7,015 EUR +0,07% (05.11.2020, 16:38)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (05.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Jean-Pierre Mustier sei bei der UniCredit seit vier Jahren am Ruder und führe die Geschäfte mit harter Hand. Der ehemalige Fallschirmspringer baue die einstige Krisenbank radikal um und saniere seit Jahren. Der Erfolg gebe ihm Recht, die Zahlen zum dritten Quartal würden zeigen, dass die Bank mittlerweile gut aufgestellt sei.Die UniCredit sei im dritten Quartal nicht so hart von den Folgen der Corona-Krise getroffen worden wie befürchtet. Wie viele ihrer europäischen Konkurrenten habe auch die deutsche Tochter HVB im Sommer weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen müssen als noch im zweiten Quartal. Zudem seien die Erträge nicht so stark gesunken wie von Experten erwartet. Unter dem Strich sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 680 Millionen Euro zurückgegangen. Damit habe er allerdings 62 Prozent höher gelegen als im zweiten Quartal.Konzernchef Jean-Pierre Mustier sehe sein Haus auf Kurs zu seinen Gewinnzielen. Zudem habe er die Vorgabe für das Sparprogramm erhöht. Bis zum Jahr 2023 wolle er die jährlichen Kosten jetzt um 1,25 Milliarden Euro drücken. Bisher habe er Einsparungen von rund einer Milliarde Euro angepeilt. Im laufenden Jahr stünden die Chancen gut, einen bereinigten Nettogewinn von mehr als 800 Millionen Euro zu erreichen. Im kommenden Jahr habe Mustier das Ziel von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro ausgegeben.In den vergangenen fünf Tagen habe die Aktie bereits über zehn Prozent zugelegt. Nun habe der Kurs im Intraday-Handel den seit Februar bestehenden Abwärtstrend bei 6,92 Euro geknackt. Trader würden ihre Chance ergreifen und auf eine Fortsetzung der Rallye setzen. Mit einem 2021er-KGV von nur acht sei der Wert zudem günstiger bewertet als die Peer-Group mit neun. Aktuell ist die UniCredit-Aktie keine laufende AKTIONÄR-Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link