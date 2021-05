Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

9,795 EUR -0,75% (11.05.2021, 12:31)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

9,827 EUR -0,27% (11.05.2021, 13:00)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (11.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2021 habe teilweise deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben der besser als erwarteten Ertragslage, die niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Auf Segmentebene habe sich eine eher durchwachsene Ertragsentwicklung gezeigt, wobei das Investmentsegment einen deutlichen Ertragsanstieg verzeichnet habe. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten auf Quartalssicht eine teilweise deutliche Verbesserung gezeigt und teilweise auf eine soliden bis komfortablen Niveau gelegen.Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe UniCredit die Guidance für 2021 zum Großteil bestätigt. Darüber hinaus habe die Bank bekannt gegeben, dass das geplante Aktienrückkaufprogramm (Umfang rund 179 Mio. Euro) genehmigt worden sei und bis zum Ende von Q3 2021 abgeschlossen sein werde. Ein weiteres Programm sei geplant. Darüber hinaus überprüfe die Bank die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Insgesamt rechne der Analyst in den kommenden Quartalen mit einer deutlichen Ertragsstabilisierung der Bank aufgrund der signifikanten Fortschritte bei den europäischen Impfprogrammen. Er habe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 0,99 (alt: 0,85) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,30 Euro; EPS 2022e: 1,37 (alt: 1,30) Euro; DPS 2022e: unverändert 0,45 Euro) teilweise angepasst.Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die UniCredit-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 9,50 auf 10,50 Euro angehoben. (Analyse vom 11.05.2021)Börsenplätze UniCredit-Aktie: