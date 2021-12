Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (10.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Wochen seien europäische Bankaktien an einzelnen Tagen teils stark nach unten gerauscht. Denn die Angst vor der neuen Omikron-Mutante habe auf die Kurse gedrückt. Umso bemerkenswerter gewesen sei gestern die Entwicklung der UniCredit-Aktien: Der Kurs sei teilweise zweistellig nach oben geschossen. Mit der Entwicklung des Gesamtmarkts habe das nichts zu tun gehabt. Stattdessen sei eine neue Strategie verkündet worden, die Aktionären Milliarden verspreche.Die UniCredit sei vor etwa fünf Jahren am Abgrund entlang geschrammt. Nur eine radikale Sanierung habe Schlimmeres verhindert. Doch nun stehe die Bank wieder gut da, aber das reiche dem Management natürlich nicht. Der Kauf der maroden Pleitebank Monte dei Paschi sei nun vom Tisch, die Sanierung solle aber weitergehen. Dazu habe man sich bis 2024 ehrgeizige Ziele gesetzt.CEO Andrea Orcel wolle die Erträge um jährlich zwei Prozent von derzeit rund 16 Milliarden auf dann mehr als 17 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn solle sogar um zehn Prozent per annum zulegen und 2024 4,5 Milliarden Euro betragen. Bei den Kosten werde eine Reduktion von insgesamt 500 Millionen Euro angestrebt. Das Ziel: Die Eigenkapitalrendite dadurch von aktuell erwarteten sieben auf dann zehn Prozent zu hieven. Die Kosten-Ertrags-Quote solle parallel von 56 Prozent auf 50 Prozent sinken.Am Ende sollten die Maßnahmen den Aktienkurs anschieben. Denn die höheren Gewinne wolle die UniCredit zu einem guten Teil an die Anleger weitergeben. Im Zeitraum bis 2024 sollten an die Aktionäre mindestens 16 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Dabei sollten neben höheren Dividenden auch Aktienkäufe zum Einsatz kommen. ING rund sieben Prozent abwerfen.Anleger setzen den Titel auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur UniCredit-Aktie. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link