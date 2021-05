Offenlegungen



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (06.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die italienische Bank UniCredit habe heute Morgen ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Das Institut habe von Ertragssteigerungen und geringeren Risikokosten bzw. der Auflösung von Risikovorsorgen profitiert.Die Erträge seien in Q1/2021 gegenüber dem Vorjahr insbesondere dank höherer Provisionserträge bzw. verstärkter Handelsaktivitäten seitens der Kunden um 7,1% auf EUR 4,69 Mrd. gestiegen und die Kosten seien um 3,1% auf EUR 2,42 Mrd. gesunken. Das Aufwand-/Ertragsverhältnis habe sich demnach um 6,5 Prozentpunkte auf 51,5% verringert.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen seien um 86,7% auf EUR 167 Mio. gesunken. Die Risikokosten hätten sich im Jahresvergleich um 165 auf äußerst niedrige 15 Basispunkte verringert, was unter anderem auf die Auflösung von zuvor dotieren Vorsorgen zurückzuführen gewesen sei. Im Gesamtjahr erwarte UniCredit Risikokosten von unter 60 Basispunkten des ausstehenden Kreditvolumens.Unter dem Strich hätten die Italiener im Berichtsquartal einen Gewinn von EUR 887 Mio. eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 430 Mio. klar übertroffen worden seien.Von den EUR 447 Mio. für Dividendenzahlungen vorgesehenen Mitteln seien EUR 268 Mio. bereits an die Aktionäre ausgeschüttet worden, der Rest solle im Herbst nach Genehmigung durch die EZB fließen. Des Weiteren seien EUR 652 Mio. für den Rückkauf eigener Aktien, ebenfalls nach Genehmigung im Herbst, vorgesehen.Für das Gesamtjahr 2021 sei das Gewinnziel bestätigt worden. Dieses habe zuletzt bei zumindest EUR 3,0 Mrd. für den bereinigten Gewinn gelegen.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von UniCredit lautete auf "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: