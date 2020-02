Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (24.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Letzte Woche seien Spekulationen bekannt geworden, dass der Chef der Mailänder Großbank UniCredit als Kandidat für den CEO-Posten bei der HSBC gehandelt würde. Kein Wunder, denn Jean Pierre Mustier habe bei der UniCredit knallhart saniert und die britische HSBC stehe genau vor so einer Rosskur. Doch anscheinend ziehe es Musiter nicht ins regnerische London. Die Aktie falle indes weiter.Insider hätten es über das Wochenende bereits verlauten lassen: Mustier bleibe in Mailand. Das habe die UniCredit heute Morgen auch in einer kurzen Mitteilung bestätigt. Er wolle sich wie der gesamte Vorstand auf den weiteren Umbau fokussieren. Erst um den Jahreswechsel würde ein neues Sparprogramm aufgelegt, das die Bank fit für die Zukunft machen solle.Normalerweise müsste die Aktie nach so einer Meldung steigen. Tue sie heute aber nicht. Denn die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus greife um sich. Inwieweit Europa und die dortigen Firmen betroffen seien, lasse sich noch nicht abschätzen. Banken könnten durch faule Kredite betroffen sein.Doch speziell die italienischen Bankaktien würden heute noch aus einem anderen Grund fallen: Am Wochenende sei bekannt geworden, dass es in Italien etliche mit dem Coronavirus Infizierte gebe. Laut Medienberichten sollten 50.000 Einwohner in Norditalien unter Quarantäne sein. In China scheine die Viruserkrankung immer noch nicht unter Kontrolle, die Produktion stehe an vielen Orten still, Menschen kämen nicht zur Arbeit.Fundamental bleibt es dabei, dass die UniCredit eine gute Turnaround-Story ist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link