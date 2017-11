Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (28.11.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Francois Neuez von Goldman Sachs:Jean-Francois Neuez, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) und erhöht sein Kursziel.Der Analyst habe bei italienischen Banken generell seine Ergebnisschätzungen (EPS) der Jahre 2018 und 2019 gesenkt, weil sich die Nettozinserträge langsamer erholen würden als erwartet. Gleichzeitig habe er erstmals Schätzungen für 2022 vorgenommen und den Zeithorizont für seine Kursziele weiter in die Zukunft verschoben. Für die UniCredit seien die Überarbeitungen für die Gewinnschätzungen jedoch marginal. Das Wertpapier sei nach wie vor sein "Top Pick".Jean-Francois Neuez, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die UniCredit-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen und das Kursziel von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben. (Analyse vom 28.11.2017)Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:17,00 EUR +0,48% (28.11.2017, 09:01)