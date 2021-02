Kursziel

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,80 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 01.02.2021 9,00 Hold Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 27.01.2021 9,00 Neutral J.P. Morgan Delphine Lee 19.01.2021 10,70 Buy Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 12.01.2021 8,80 Neutral Credit Suisse Adrian Cighi 07.01.2021 8,00 Hold Berenberg Bank Eoin Mullany 02.12.2020 - Halten Independent Research Jan Lennertz 01.12.2021 10,50 Overweight Morgan Stanley Antonio Reale 06.11.2020

8,734 EUR +0,77% (09.02.2021, 15:10)



8,752 EUR +0,62% (09.02.2021, 14:54)



IT0005239360



A2DJV6



CRIN



UNCFF



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol Deutschland: CRIN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (10.02.2021/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol Deutschland: CRIN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,80 oder 8,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 11. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Schweizer Großbank UBS. Der dort zuständige Analyst Ignacio Cerezo hat den Titel von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,80 auf 10,80 Euro angehoben. Cerezo halte die Papiere der Italiener laut einer am 1. Februar vorliegenden Studie für attraktiv bewertet. Der Analyst habe die solide Bilanz gelobt und sehe Übernahmeaktivitäten als einen möglichen Kurstreiber.Eine der niedrigsten Kursprognosen für UniCredit kommt dagegen von der Credit Suisse: 8,80 Euro. Die Einstufung wurde auf "neutral" belassen. Die UniCredit sei eine gut geführte Bank mit starker Bilanz und diszipliniertem Kostenmanagement, aber kurzfristig sehe er für die Gewinnschätzungen nur wenig Luft nach oben, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am 7. Januar vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Börsenplätze UniCredit-Aktie: