Mit Blick auf die Eurozone erwarte Dowding dagegen, dass die europäische Wirtschaft nach wie vor eine erhebliche Produktionslücke aufweise. Obwohl bei den Falken in der EZB inzwischen Bedenken beim Blick auf die Inflationsentwicklung aufkämen, würden die lockeren geldpolitischen Bedingungen in der Eurozone zunächst gerechtfertigt bleiben.



Die Ankäufe im Rahmen des 2014 eingeführten und im September 2019 neu aufgelegten Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset Purchase Programme, APP) dürfte zeitgleich mit dem Auslaufen des PEPP-Programms (Pandemic Emergency Purchase Programme) im März verlängert werden. Nach Einschätzung von Dowding werde dies auf der EZB-Tagung im Dezember bekannt gegeben. Anzunehmen sei, dass die Zentralbankkäufe den größten Teil der Nettoemissionen von Staatsanleihen der Eurozone im Jahr 2022 absorbieren würden.



Die zu erwartenden EZB-Entscheidungen dürften die Renditen und Spreads in der Eurozone in den kommenden Monaten weiter stützen, auch wenn das Risiko einer restriktiveren Haltung der EZB für einen gewissen Druck sorgen könnte.



Derweil habe der globale Fokus in dieser Woche weiter nördlich im Vereinigten Königreich gelegen, wo der COP26-Gipfel in Glasgow stattfinde. Der globale CO2-Ausstoß sei deutlich gestiegen, nachdem er im vergangenen Jahr pandemiebedingt leicht zurückgegangen sei - die Notwendigkeit, die Faktoren zu bekämpfen, die den Klimawandel vorantreiben würden, sei noch nie so dringlich gewesen wie heute. Es stelle sich jedoch die Frage, ob die Verpflichtungen ausreichend verbindlich sein würden. Es sei immer wieder frustrierend zu beobachten, dass mehr geredet als gehandelt werde.



Die Maßnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs fossiler Energieträger und die Pläne zum Stopp der Abholzung seien lobenswert, aber der Eindruck der langen Reihen geparkter Privatjets auf dem Flughafen Glasgow, mit denen die Delegierten zum Gipfel ein- und ausgeflogen würden, stimme nachdenklich. Ganz bestimmt hätte ein Zoom-COP eine bessere CO2-Bilanz gehabt. (05.11.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - FED-Chef Jerome Powell hat in den vergangenen Tagen bestätigt, dass die Federal Reserve noch in diesem Monat mit der Drosselung ihrer QE-Käufe beginnen wird, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Der Schritt sei allgemein erwartet worden, da er auf der Sitzung des Offenmarktausschusses im September bereits angekündigt worden sei.Bis Juni 2022 dürften die Käufe gänzlich abgeschlossen sein. Angesichts des weiterhin relativ robusten wirtschaftlichen Umfelds würden die Marktteilnehmer von zwei Zinserhöhungen der FED in der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgehen. Diese prognostizierte Entwicklung der Zinssätze im nächsten Jahr decke sich weitgehend mit den Erwartungen von Dowding. Allerdings denke er, dass das Wachstum zwar robust bleibe, die Inflation sich aber als hartnäckiger erweise als weithin angenommen. Eine künftig womöglich aggressivere FED-Politik dürfte daher noch nicht im vollen Umfang von den Märkten eingepreist sein.