Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Coverage der Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) mit einer Kaufempfehlung auf.Als einziges Kreditinstitut in Deutschland habe die in Nürnberg ansässige UmweltBank AG den ökologischen Aspekt ihrer Geschäftstätigkeit in der Satzung verankert. Die Kundeneinlagen dürften dabei nur für die Finanzierung und Förderung von ökologischen und sozialen Projekten verwendet werden. Dementsprechend würden beispielsweise bei der Kreditentscheidung sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte eine wichtige Rolle spielen, wobei ein selbst entwickeltes UmweltRating zur Anwendung komme. Insgesamt rund 37% des zum 31.12.2018 ausstehenden Kreditvolumens stehe im Zusammenhang mit der Finanzierung von Sonnenenergieprojekten, 27% mit ökologisch-sozialen Wohnungsbauprojekten sowie 26% mit Wind- und Wasserkraftprojekten.Die Mittelherkunft zur Finanzierung des Kreditgeschäftes werde größtenteils über Kundeneinlagen, wobei hier Sparprodukte im Vordergrund stünden, abgedeckt. Da die Kundeneinlagen vollständig für die Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten verwendet würden, werde der von der UmweltBank AG selbst berechnete Umweltgarantie-Deckungsgrad vollumfänglich erfüllt. Dieser besage, dass das Volumen der vergebenen Kredite, die zu 100% in die ökologische Finanzierung einfließen würden, die Kundeneinlagen übertreffen würden. Dies sei in den vergangenen Geschäftsjahren stets der Fall gewesen.Über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg sei die UmweltBank AG in der Lage gewesen, sowohl das Einlagen-, als auch das Kreditgeschäft erheblich auszubauen. Zwischen 2014 und 2018 habe das Kreditvolumen mit einem CAGR von 6,3% auf 2.392,77 Mio. Euro zugelegt, die Kundeneinlagen mit einem CAGR von 6,5% auf 2.330,02 Mio. Euro. Das Zinsergebnis habe sich vor diesem Hintergrund dennoch nur vergleichsweise konstant entwickelt, was eine Folge des allgemein rückläufigen Zinsniveaus und der daraus resultierenden Zinsmarge zu sehen sei. Die von den Analysten berechnete Zinsmarge habe sich zwischen 2014 und 2018 von 2,3% auf 1,4% gemindert.Die UmweltBank AG habe seit ihrer Gründung im Jahr 1997 stets positive Ergebnisse erwirtschaftet und zeige im Vergleich zu anderen Kreditinstituten, auch in Krisenzeiten, eine sehr solide Geschäftsentwicklung auf. Ein wichtiger Aspekt sei diesbezüglich der Umstand, wonach sich das Kreditinstitut auf das vergleichsweise risikoärmere Kreditgeschäft konzentriere. Darüber hinaus seien alle ausgegebenen Kredite in der Regel grundpfandrechtlich besichert, was dazu führe, dass eine sehr niedrigere Risikovorsorge gebildet werden müsse. In den vergangenen Geschäftsjahren habe sich dementsprechend das Nachsteuerergebnis oberhalb von jährlich 25 Mio. Euro eingependelt. Auf dieser Basis habe die UmweltBank AG eine kontinuierliche von steigenden Dividenden geprägte Ausschüttungspolitik umgesetzt. Dabei seien die aufsichtsrechtlichen Kapitalvorgaben nachhaltig übererfüllt worden.Für die kommenden Geschäftsjahre sollte die UmweltBank AG in der Lage sein, weiteres Geschäftswachstum zu erzielen. Diesbezüglich sei im Rahmen einer in 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von 23,52 Mio. Euro die Basis für das weitere Kreditwachstum gelegt worden. Darüber hinaus sollten weitere Geschäftsbereiche wie das Beteiligungsgeschäft oder der Fondsvertrieb stärker ausgebaut werden. Für die kommenden Geschäftsjahre würden die Analysten aber konservativ nur mit einer konstanten Entwicklung des Nachsteuerergebnisses rechnen. Dies sei eine Folge des erwarteten weiterhin niedrigen Zinsniveaus, wobei sie eine leicht rückläufige Zinsmarge unterstellen würden.Die Analysten hätten die UmweltBank AG mittels eines Residual-Einkommens-Modells bewertet, im Rahmen dessen die Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkosten gegenüber gestellt würden. Im Rahmen ihres Bewertungsmodells hätten sie einen fairen Wert von 14,30 Euro je Aktie ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 10,50 Euro vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, damit das Ratin "kaufen" für die UmweltBank-Aktie. Gemäß der bisher umgesetzten ausschüttungsfreundlichen Dividendenpolitik sollte die UmweltBank AG in 2020 eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro je Aktie ausschütten, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,1% entspreche. (Analyse vom 09.12.2019)