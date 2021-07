Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (14.07.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Lange Zeit wurde die 1997 gegründete UmweltBank AG mit ihrer streng ökologischen Ausrichtung belächelt, so Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Dies habe sich, wie Vorstandssprecher Jürgen Koppmann im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung (HV) am 24. Juni mit einer gewissen Genugtuung festgestellt habe, komplett verändert. Heute hätten praktisch alle Banken nachhaltige Produkte im Angebot. Die Gefahr, dass damit Geschäft verlorengehe, sehe er aber nicht. Die UmweltBank sei eine von wenigen Banken, die sich nicht nur am Zeitgeist orientiere, sondern Nachhaltigkeit in ihrer Satzung fest verankert habe. Ein eigener Umweltrat prüfe, ob mit den Kundeneinlagen tatsächlich ausschließlich nachhaltige Projekte, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und ökologisches Bauen, finanziert würden.Als ein Highlight des vergangenen Jahres habe Koppmann beispielsweise die Finanzierung des größten bayerischen Solarparks genannt, mit dem bei einer Fläche von mehr als 200 Fußballfeldern 36.000 Haushalte mit klimaneutralem Strom versorgt werden könnten.Zudem habe die UmweltBank mit dem "UmweltSpektrum Mix" einen eigenen Fonds aufgelegt, der nach strengen ökologischen Grundsätzen investiere. Das Fondsvolumen sei seit dem Start im Februar 2020 bereits auf 70 Mio. Euro angewachsen, bei einer Performance von 27%. Die Fondsfamilie solle nun zeitnah erweitert werden. Neu sei außerdem die Beteiligung von 30% an der Opportunity Bank Serbia (OBS). Als Marktführerin im Bereich Mikrokredite in Serbien habe die OBS mit einem zukunftsfähigen, krisensicheren und hochprofitablen Geschäftsmodell überzeugt. Es passe zur Mission der UmweltBank, dass finanzfernen Bevölkerungsschichten Finanzdienstleistungen zugänglich gemacht würden.Das Geschäftsvolumen sei 2020 um fast 20% auf 5,4 Mrd. Euro deutlich ausgeweitet worden. Sehr stark habe sich vor allem das Kreditneugeschäft mit einem Zuwachs von 27% auf 689 Mio. Euro entwickelt. Insgesamt sei das Kreditvolumen um 11% auf 3,5 Mrd. Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis sei nur leicht um 0,6% auf 37,8 Mio. Euro geklettert. Zum einen habe sich mit der Einstellung neuer Mitarbeiter der Personalaufwand erhöht. Außerdem belaste die anhaltende Nullzinsphase. Mit einer Aufwand-Ertrag-Relation von niedrigen 43% zähle die UmweltBank aber wohl zur Spitzengruppe der deutschen Banken.Im laufenden Jahr setze sich die positive Geschäftsentwicklung fort. In der ersten Jahreshälfte sei eine starke Nachfrage nach allen Kreditangeboten zu verzeichnen gewesen. Das Geschäftsvolumen solle der Planung nach auf rund 5,8 Mrd. Euro zulegen. Mit dem wachsenden Geschäft würden auch die Kosten steigen. Das Ergebnis vor Steuern solle mit 38 Mio. Euro dennoch in etwa das Vorjahresniveau halten. In den nächsten fünf Jahren wolle der Vorstand die Kundenzahl auf 250.000 verdoppeln und das Geschäft insgesamt kräftig ausbauen.Für langfristig orientierte Investoren ist die UmweltBank-Aktie mit Blick darauf und aufgrund der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik eine interessante Depotbeimischung, so Matthias Wahler. (Ausgabe 7/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link