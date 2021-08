Wien (www.aktiencheck.de) - Das US-amerikanische Einzelhandelsunternehmen Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY, NYSE-Symbol: BBY) (+8,3%) berichtete Ergebnisse zum zweiten Geschäftsquartal, welches am 31. Juli geendet hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Demnach hätten Umsatz und Gewinn auf jeweils vergleichbarer Basis im Jahresvergleichmum 20% bzw. 40% gesteigert werden können. Im Zweijahresvergleich seien mit +24% Umsatzplus und einer Gewinnverdoppelung noch immer satte Zuwachsraten zu Buche gestanden. Im Gesamtjahr rechne Best Buy damit, die vergleichbaren Umsätze um 9 bis 11 % nach zuvor 3 bis 6% steigern zu können.



Die USA würden die Sanktionen gegen das chinesische Telekomunternehmen Huawei etwas aufweichen und diesem den Kauf von Chips für sein Autoteilegeschäft erlauben. (25.08.2021/ac/a/m)





