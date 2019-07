Ein schnelleres Produktivitätswachstum würde auch die aktuellen Argumente zunichtemachen, dass der natürliche Realzins für immer viel niedriger sein werde als früher - ein weiterer Grund, warum ich denke, dass eine lange Duration für uns im Moment keine gute Investitionsoption darstellt, so Sonal Desai.



Daten seien wichtigstes Gut, gleichzeitig aber auch die größte Herausforderung. Daniel Schulman, CEO von PayPal, habe eine beeindruckende Statistik vorgelegt: 2018 seien über 80 Billionen E-Mails versandt worden, von denen 5 Billionen mit einem Virus infiziert gewesen seien. Jeden Tag seien 10 Milliarden Facebook-/WhatsApp-Nachrichten gesendet und 1 Milliarde Tweets abgesetzt worden (sowie 1,4 Milliarden Tinder-Swipes!). Da die Datenübertragung und -speicherung immer billiger werde, generiere und sammle man immer mehr Daten. Mehr Daten würden intelligentere Entscheidungen ermöglichen, aber nur, wenn mn das Wesentliche vom Unwichtigen trennen könne, was mit zunehmender Datenmenge exponentiell schwieriger werde. Maschinelles Lernen könne hier ein starker Verbündeter sein, müsse aber durch menschlichen Sachverstand ergänzt werden.



Die fortschreitende Datenrevolution sei mit zwei weiteren wichtigen Aspekten verbunden, die für Investoren relevant seien. Der eine sei Datenschutz und -eigentum. Die Debatte über Datenschutz und Regulierung habe gerade erst begonnen; sie werde weit über Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter hinausgehen und sich auf das Gesundheitswesen und andere Wirtschaftssektoren auswirken. Die zukünftige Entwicklung von Regeln und Vorschriften zum Datenschutz und Dateneigentum werde einen wichtigen Einfluss auf Geschäftsmodelle und Anlageentscheidungen haben. Der zweite, damit verwandte Aspekt sei die Cybersicherheit. Dieser Aspekt werde bei Geschäftsstrategien, Anlagerisikobewertungen und geopolitischen Entwicklungen eine immer wichtigere Rolle spielen.



Die Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Einkommen würden viel differenzierter sein, als es die Schlagzeilen vermuten lassen würden. Die vorherrschende Meinung sei, dass man auf eine Massenautomatisierung und weit verbreitete Arbeitslosigkeit zusteuere - und zwar schnell. Die Nachrichten seien durch wirtschaftliche Untersuchungen bestimmt worden, in denen prognostiziert worden sei, dass wahrscheinlich viele Arbeitsplätze der Automatisierung zum Opfer fallen würden. Die Fabrik der Zukunft werde nur zwei Mitarbeiter haben - einen Menschen und einen Hund. Die Aufgabe des Menschen sei es, den Hund zu füttern, und der Hund solle aufpassen, dass der Mensch nichts anfasse.



So sei gewitzelt worden. Doch die Zahlen würden eine andere Sprache sprechen. Die Beschäftigungszahlen würden immer weiter neue Rekordhöhen erreichen: Die Vereinigten Staaten hätten heute 10 Millionen Arbeitsplätze mehr als beim vorherigen Höchststand der Beschäftigung vor der Rezession 2009 und die Arbeitslosenquote sei auf ein 50-Jahres-Tief gefallen.



Könne man sich also unbesorgt zurücklehnen? Keineswegs. Das rasante Innovationstempo erfordere andere Fähigkeiten der Arbeitskräfte und die aktuellen Anzeichen erheblicher Qualifikationsdefizite in der Fertigung würden darauf hindeuten, dass man in dieser Hinsicht nicht sehr gut abschneide. Man müsse die Komplementarität zwischen Mensch und Maschine viel besser verstehen, um sicherzustellen, dass Innovation nicht nur zu mehr Arbeitsplätzen führe, sondern zu besseren Arbeitsplätzen, die höher entlohnt würden - und zu höherer Produktivität.



Für Investoren habe all dies mehrere wichtige Bedeutungen:



In dieser datenreichen Welt sei die KI ein mächtiges neues Werkzeug, aber kein Allheilmittel. Moderne datenwissenschaftliche Fähigkeiten würden für eine erfolgreiche Anlagestrategie immer wichtiger, aber man müsse fundierte Investmentexpertise mit solidem Analysewissen kombinieren, um diese Fähigkeiten effektiv einsetzen zu können. Die Datenwissenschaft könnte man leicht in die Irre führen, wenn profunde Kenntnisse über die Datenwissenschaft, das Geschäftsproblem, das es zu lösen gelte, und die wirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Grundlagen, die zu bewerten seien, fehlen würden.



Die Beachtung der unternehmens-, branchen- und länderspezifischen Fundamentaldaten sei wichtiger denn je. Die Innovation habe bereits begonnen, Unternehmen und Branchen in einem beispiellosen Tempo zu erschüttern und das traditionelle Wettbewerbsgleichgewicht zwischen den Ländern zu stören.



Man müsse das makroökonomische Umfeld anders betrachten. Die Innovation habe den Charakter des Welthandels bereits verändert. Man beginne gerade erst zu verstehen, welche Auswirkungen dies auf Qualifikationen, Arbeitsplätze und Einkommen habe. All dies werde sich in Spar- und Anlagetrends niederschlagen.



Und zu guter Letzt: Man sollte zwar an das Potenzial der Innovation glauben, aber dem Hype nicht verfallen. Die Wirkung dieser neuen Innovationswelle werde tiefgreifend und umwälzend sein. Aber es werde einige Zeit dauern, bis es zu einem echten Umbruch komme - und zwar länger, als der Hype vermuten lasse. (Ausgabe vom 22.05.2019) (05.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche fand unser jährliches Global Investor Forum in San Francisco statt, so Sonal Desai, Ph. D. Chief Investment Officer bei Franklin Templeton Fixed Income Group.Das Forum sei stets eine großartige Gelegenheit, um mit Kunden die Einschätzung des globalen Konjunkturausblicks und der Anlagemärkte zu teilen und gemeinsam von Managern aus Top-Unternehmen und Vordenkern, die als externe Referenten zu den Experten stoßen, Neues zu erfahren. Für das Forum 2019 hätten sie Technologie und Innovation als Leitthema gewählt. Die Referentenliste habe eine Reihe von Koryphäen umfasst, darunter Shantanu Narayen, Chief Executive Officer (CEO) bei Adobe, den Workday-CEO Aneel Bhusri und Daniel Schulman, CEO von PayPal.Wie viele Unternehmen der Branche konzentriere sich Franklin Templeton derzeit stark auf Finanztechnologien ("FinTech") und Franklin Templeton Fixed Income setze vermehrt auf die Rolle der Datenwissenschaft und -analyse. In diesem Forum hätten sie jedoch untersuchen wollen, welche allgemeineren Auswirkungen diese technologischen Innovationen auf die Wirtschaft sowie auf das Privat- und Berufsleben haben würden.Die Geschwindigkeit des Wandels sei schwindelerregend und stelle für Unternehmensstrategien eine enorme Herausforderung dar. Mir ist bewusst, dass der Begriff des "immer rasanteren Innovationstempos" inzwischen schon fast zu einem geflügelten Wort geworden ist, so Sonal Desai. Wenn man sich jedoch vor Augen halte, wie schnell sich die Rechenleistung immer weiter steigere (tatsächlich verliere das Mooresche Gesetz seine Gültigkeit, stattdessen stünden Quantencomputer vor der Tür) und wie rasant die Kosten für die Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Daten sinken würden, werde klar, weshalb diese Phrase in aller Munde sei: Sie entspreche schlicht und ergreifend der Wahrheit.Noch bedeutender sei folgende Statistik: Die durchschnittliche Lebensdauer eines Fortune 500-Unternehmens sei von etwa 70 Jahren auf etwas mehr als zehn Jahre gesunken. Auch wenn man eines der erfolgreichsten Unternehmen sei, liege Ihre durchschnittliche Lebenserwartung kaum über zehn Jahre. Innovation störe das Wettbewerbsumfeld und Strategien entsprechend anzupassen sei nicht einfach. Shantanu Narayen habe erzählt, wie er Adobe dazu gebracht habe, auf ein Cloud-basiertes Abonnementmodell umzusteigen, um schnellere Innovationen in der Produktreihe des Unternehmens zu ermöglichen: Allein deutlich zu machen, wie sich der plötzliche Rückgang der kurzfristigen Einnahmen in Form höherer wiederkehrender Einnahmen am Ende auszahlen würde, sei eine schwierige Aufgabe gewesen.Die Analysten, die sich mit dem Unternehmenssektor befassen würden, hätten einen noch schwierigeren Job - die genaue Kenntnis der fundamentalen Stärke eines jeden Unternehmens, einschließlich der Beurteilung seiner Fähigkeit, sich in einem vom raschen Wandel geprägten Umfeld erfolgreich weiterzuentwickeln, sei wichtiger denn je.Und es würden viele weitere Beispiele folgen. Bisher seien die Auswirkungen auf die Produktivität begrenzt gewesen und die Ökonomen würden immer noch darüber diskutieren, weshalb dieser Innovationsboom mit einem Produktivitätseinbruch einhergegangen sei: In den Vereinigten Staaten sei die Rate des Produktivitätswachstums von durchschnittlich 3% in den Jahren 1996 bis 2005 auf nur noch 0,8% in den Jahren 2011 bis 2018 gesunken. In den meisten anderen Industrieländern sei ein ähnlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen. Allerdings habe das Produktivitätswachstum in der letzten Zeit wieder an Fahrt aufgenommen und jetzt werde das Aufkommen von 5G-Netzwerken die Entwicklung des sogenannten Internets der Dinge und - was noch wichtiger sei - des industriellen Internets der Dinge beschleunigen (also eine Welt, in der die meisten Industriemaschinen über eine leistungsstarke eingebettete Computerkapazität verfügen würden).Dasselbe gelte für Fahrzeuge, die Straßenbeleuchtung und viele andere Alltagsgegenstände. Die Geschwindigkeit von 5G werde es all diesen Maschinen und Geräten, die sich "am Rand" des Netzwerks befinden würden, ermöglichen, extrem schnell mit Cloud-basierten Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) zu kommunizieren, wodurch die Latenzzeit reduziert werde. Da die Datenverarbeitung dann in der Cloud erfolgen könne, könne jede Maschine "intelligent" werden, ohne dass ein hochleistungsfähiger Computer in ihre eigene Hardware eingebettet werden müsse.Ja, es werde noch etwas Zeit brauchen, bis diese Innovationen im großen Stil umgesetzt würden. Es werde einige Zeit dauern, bis die neuen intelligenten Maschinen des Internets der Dinge durch neue Investitionen in das Stammkapital aufgenommen worden seien, bis die Unternehmen ihre Betriebs- und Managementpraktiken angepasst hätten, um diese neuen Fähigkeiten optimal nutzen zu können, und bis die Fähigkeiten der Mitarbeiter dem neuen Stand der Technik entsprechen würden. Falls man jedoch bezweifle, dass diese Innovationen eine Produktivitätssteigerung bewirken würden, sollte man die Überzeugung noch einmal überdenken. Sollten die Investitionen stabil bleiben, glaube Sonal Desai, dass man auf ein viel schnelleres Produktivitätswachstum und ein stärkeres Wirtschaftswachstum zusteuere und all das Gerede von "dauerhafter Stagnation" Schnee von gestern sein werde.