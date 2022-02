Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der Helaba die Prognosen für Rohöl der Sorte Brent im ersten Quartal 2022 auf 98 US-Dollar pro Barrel von 85 und im zweiten Quartal leicht auf 88 USD/Barrel von 83 erhöhen. Auch im zweiten Halbjahr dürfte die Risikoprämie nicht wieder auf null sinken, sodass die Prognosen im dritten und vierten Quartal auf 86 bzw. 81 USD/Barrel ebenfalls erhöht würden.



Mit Blick auf die Entwicklung innerhalb unseres Basisszenarios erfolgen weitere Aufschläge für den erwarteten Preisverlauf im Jahr 2023, so die Analysten der Helaba. Dies unterstelle eine solide Wachstumsperspektive in den USA und der Eurozone. Das Wirtschaftswachstum dürfte dabei nach Ende der Corona-Beschränkungen an Breite gewinnen und die Konjunktur nicht durch die gegenseitigen Sanktionen zwischen Russland und dem Westen nachhaltig belastet werden, solange die Energieversorgung Europas nicht zur Waffe in diesem Konflikt werde.



Die bisher schon vorhandene Unterversorgung des Ölmarktes werde aufgrund einer steigenden Ölproduktion allmählich ausgeglichen. Davon würden die OPEC und die Internationale Energieagentur IEA ausgehen. So schätze die IEA, dass das Ölangebot 2022 um über 6 Mio. Barrel/Tag steigen werde. Sowohl die OPEC als auch die USA lägen mit den aktuellen Produktionsniveaus noch unterhalb der Vorkrisenzeit und eine Erhöhung der Kapazitätsauslastung erscheine möglich. In der Folge sollte der Ölmarkt im zweiten Halbjahr die Defizitsituation überwinden. Die solide Nachfragentwicklung und der Bedarf, Lagerbestände wieder aufzufüllen, würden die Ölpreise aber vor drastischen Rückgängen jenseits der sich abflachenden Risikoprämie absichern. (25.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verunsicherung im Zusammenhang mit Krieg in der Ukraine ist hoch und die Volatilität in allen Marktsegmenten hat in den letzten Wochen gezeigt, wie stark das geopolitische Thema das Geschehen beherrscht, so Ralf Umlauf von der Helaba.Diese Phase einer erhöhten Risikoprämie werde den Rest des ersten Quartals dominieren, sei aber vermutlich nicht von Dauer.