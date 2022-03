Die Ukraine werde umfassend besetzt, leiste aber weiter Widerstand. Das geopolitische Risiko bleibe hoch. Sanktionen würden anhalten bzw. würden noch verschärft. In der Folge komme es zunächst zu einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums, wobei der Euroraum in eine kurzzeitige Rezession gerate. Die gestiegenen Energiekosten würden zu einer höheren Inflationsrate führen, die sich im weiteren Verlauf teils wieder normalisieren dürfte. Die FED und die Bank of England würden die Normalisierung ihrer Geldpolitik fortsetzen, allerdings langsamer, während die EZB eher zurückhaltend agiere. Die Verteidigungsausgaben würden steigen und man sehe einen Boom bei heimischer erneuerbarer Energieerzeugung. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Russland sinke.



Marktauswirkungen: Die Unsicherheit bleibe bestehen, nehme aber im Laufe der Zeit im Vergleich zu heute etwas ab. Obwohl es keine echte Lösung gebe und die Volatilität hoch bleibe, ende der Krieg (zumindest offiziell) und die Weltwirtschaft passe sich den Sanktionen an. In diesem Szenario erwarte Merck Finck einen leichten Rückgang der Risikoprämien im Vergleich zum Status quo: leicht positiv für Risikoanlagen, vor allem für Aktien außerhalb Europas (d.h. vor allem in den USA und Asien); leicht negativ für sichere Anleihen (die Renditen würden allmählich steigen).



Szenario 3: Breit angelegter Konflikt - Wahrscheinlichkeit: mittel bis gering



Der Krieg weite sich auf andere Länder aus. Möglicherweise werde die NATO einbezogen. Sanktionen würden zu vollständigen Embargos. Die Weltwirtschaft gerate in einen Abschwung, möglicherweise in der Eurozone sogar in eine sehr tiefe Rezession. Merck Finck würde hierbei zunächst einen massiven Anstieg der rohstoffbedingten Inflation, danach aber einen Inflationsrückgang erwarten. Die geldpolitische Straffung sei für die Top-Notenbanken dann vom Tisch; sie alle würden ihre Leitzinsen senken (angesichts des niedrigen Ausgangsniveaus aber nur geringfügig) und ihre Anleihekäufe fortsetzen bzw. sie sogar ausweiten. Dieses Szenario würde eine Reihe groß angelegter fiskalischer Anreize beinhalten.



Marktimplikationen: Die Ungewissheit nehme im Vergleich zu heute zu. Dies führe zu einem starken Anstieg der Risikoprämien im Vergleich zum Status quo: negativ für Risikoanlagen wie Aktien, insbesondere in Europa; negativ für die Peripheriestaaten des Euroraums (steigende Ausfallrisiken) und eventuell auch negativ für europäische Kernstaaten (hohe Fiskalausgaben, die die Schulden und Kriegsschäden erhöhen würden), obwohl es auch positiv beziehungsweise weniger negativ kommen könnte, wenn die Notenbanken in großem Umfang eingreifen würden; positiv für sichere Anleihen außerhalb Europas (Renditen würden fallen); letztlich negativ für Energie, Metalle und andere Rohstoffe (tiefe globale Rezession); positiv für Gold (steigende Unsicherheit).



Szenario 4: Russischer Rückzug - Wahrscheinlichkeit: gering



Russland ziehe sich nach der Sicherung der Separatistengebiete zurück. Die Sanktionen würden mit der Zeit aufgehoben. Die Konjunktur- und Gewinndynamik überschreite den Höhepunkt der superstarken Zuwachsraten, bleibe aber solide. Die Notenbanken würden ihre Politik wie erwartet normalisieren. Einmalige fiskalische Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Energiekosten.



Marktimplikationen: Die Unsicherheit nehme im Vergleich zu heute deutlich ab. Dies führe zu einem starken Rückgang der Risikoprämien im Vergleich zum Status quo: sehr positiv für Risikoanlagen (insbesondere für europäische Aktien); negativ für sichere Anleihen (Renditen würden steigen) und Gold (Unsicherheit werde ausgepreist). (23.03.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Der russische Überfall auf die Ukraine hält an, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Was bedeute dies für die Märkte? Die hohe Dynamik der Entwicklung und die damit verbundene Unsicherheit würden Prognosen schwierig machen. "Das Denken in Szenarien kann dabei helfen, mit dieser Unsicherheit umzugehen", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Aus Sicht der Privatbank sollten dabei folgende vier Entwicklungsmöglichkeiten im Auge behalten werden:Szenario 1: Verhandlungslösung - Wahrscheinlichkeit: mittelhoch/hochEs komme zu einer teilweisen Annexion ukrainischer Gebiete und/oder einem anderen Kompromiss, wie zum Beispiel einer militärischen Neutralität des Landes. Die Instabilität nehme zunächst ab, die schärfsten Sanktionen würden gelockert. Das globale Wachstum schwäche sich moderat ab. Im Euroraum könne es zu einer leichten Rezession kommen, gefolgt von einem Wachstum auf Trendniveau. Die Inflation könnte 2022 ihren Höchststand erreichen und sich dann langsam normalisieren. Die Notenbanken würden ihre Politik wie erwartet straffen, es allerdings nicht übertreiben. Fiskalisch würden einige Maßnahmen die Auswirkungen der Energiekrise abfedern.Szenario 2: Länger anhaltende Instabilität - Wahrscheinlichkeit: mittelhoch.