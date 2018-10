Börsenplätze Ubisoft-Aktie:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär"Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) unter die Lupe.Google arbeite zusammen mit Ubisoft an Project Stream. Das Streaming von Videospielen sei nur noch eine Frage der Zeit. Fakt sei: Bereits heute könne die Ubisoft-Aktie deutlich zulegen.Streaming über das Internet habe die Art und Weise verändert, wie man heute Medien konsumiere. Während beispielsweise das mehrmalige Anhören eines kompletten Musikalbums verschwinde, würden nun ganze Serienstaffeln an einem Abend "gebingewatcht".Ein digitales Unterhaltungsmedium, das noch nicht in unsere Wohnzimmer gestreamt werde, seien Videospiele. Denn während die Übertragung eines hochauflösenden Bildes kaum Probleme verursache, seien kurze Reaktionszeiten zwischen Eingabe und Anzeige eine große Schwierigkeit. Beim Gaming gehe es dabei um Millisekunden - über 100ms zwischen Eingabe und Anzeige würden beim Großteil der Spiele bereits den erträglichen Rahmen sprengen. Verzögerungen oder gar Buffern von Inhalten seien nicht möglich.Das in einem Blogeintrag angekündigte neue Projekt habe auf die Alphabet-Aktie keine Auswirkungen. Die Ubisoft-Aktie könne jedoch deutlich zulegen und breche aus der mittelfristigen Seitwärtsrange aus.Bei der Ubisoft-Aktie heißt es dabeibleiben und die weitere Entwicklung des Projektes verfolgen, denn gelingt der Test, dürfte Ubisoft sicherlich auch beim neuartigen Games-Vertrieb durch Google beteiligt sein, so so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link