Symantec-Aktien (ISIN: US8715031089, WKN: 879358, Ticker-Symbol: SYM; Nasdaq-Symbol: SYMC) hätten nach ihrem Vortages-Plus von über 12% am Freitag marginal um 0,35% zulegen können. Der US-Chiphersteller Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) habe am Vorabend nach Börsenschluss den Kauf des Firmenkundengeschäfts von Symantec für USD 10,7 Mrd. bestätigt. Broadcom hätten zum Wochenschluss 1,75% gewonnen.



Verluste habe der Videospiele-Hersteller Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) mit einem Minus von 2,6% verbuchen müssen, nachdem der Konzern allen voran mit dem Ausblick für das laufende Quartal, sowie für 2019 enttäuscht habe.



Bereits im Abklingen sei die aktuelle Berichtssaison. Kommenden Woche würden u.a. noch Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) und Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ihre Zahlen präsentieren. (12.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang rückten die Aktien des Fahrdienst-Vermittlers Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) nach einem Milliardenverlust im ersten Geschäftsquartal in den Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die durchwegs gängige Start-Up-Praxis, Mitarbeiter mit Aktien zu bezahlen, habe u.a. dazu geführt, dass das Unternehmen mit USD 5,2 Mrd. tief in die roten Zahlen gerutscht sei. Für die Anteilsscheine sei es um 6,80% abwärts gegangen, nachdem sie am Vortag im Schlepptau der Kursgewinne des Konkurrenten Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) um mehr als 8% nach oben geklettert seien.