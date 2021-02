Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienst-Vermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Der Londoner Supreme Court habe entschieden, dass die Fahrer des Taxivermittlers Uber in Großbritannien wie Arbeitnehmer und nicht wie Selbständige zu behandeln seien. Damit sei das Gericht in dem seit 2016 laufenden Streit den Entscheidungen vorheriger Instanzen gefolgt, gegen die Uber Berufung eingelegt habe.Das Urteil bedeute, dass Uber seinen Fahrern in Großbritannien den Mindestlohn, Wartezeiten und Urlaub bezahlen müsse. Der Taxivermittler habe in einer ersten Reaktion betont, die Entscheidung sei aus Sicht des Unternehmens "auf eine kleine Anzahl von Fahrern, die die Uber-App 2016 nutzten, fokussiert".Seitdem habe Uber aber bereits Änderungen an dem Modell vorgenommen, unter anderem was Rechte der Fahrer und eine kostenlose Versicherung für Krankheit und Verletzungen angehe. Uber wolle nun Konsultationen mit britischen Fahrern einleiten.Die Entscheidung sei zweifellos ein großer Rückschlag für Uber und stelle das Geschäftsmodell zumindest im Vereinigten Königreich grundsätzlich infrage. In Kalifornien habe Uber gedroht, den Betrieb einzustellen, nachdem ein Gesetz den Fahrern Mitarbeiter-Status zugesprochen habe. Das Regelwerk sei dann aber bei einer Volksabstimmung gekippt worden.Laurenz Föhn von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Uber Technologies-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link