Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

52,28 EUR +6,30% (10.02.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

63,18 USD +5,99% (10.02.2021, 22:10)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Deutschland Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Die Corona-Krise hätte Uber in große Schwierigkeiten bringen können - wäre da nicht der Essenslieferdienst Uber Eats. Dank des boomenden Geschäftes für Lieferdienste gelinge es dem US-Konzern sogar inmitten der Corona-Krise die Verluste zu senken. Gelinge 2021 das Comeback der Mobility-Sparte könnte der Verlust weiter eingedämmt werden. Es dürften allerdings auch nach Corona immer noch Milliardenverluste geschrieben werden. In einem Marktumfeld, das nichts von Bewertungen oder guten Geschäftsmodellen halte, würden hier alleine die Zukunftschancen für Kursgewinne sorgen. Diese habe Uber dank den wachstumsstarken Geschäftsmodellen, dem noch jungen Frachtgeschäft und der Aussicht auf Autonome Fahrzeuge jedoch zuhauf.Uber sei eine überbewertete Tech-Firma, die noch nicht bewiesen habe, dass das Geschäftsmodell funktioniere. Die Story und die Vision würden aber stimmen - und damit sei die Uber Technologies-Aktie geradezu geschaffen für steigende Kurse im aktuellen Marktumfeld. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:51,47 EUR +4,91% (10.02.2021, 17:35)