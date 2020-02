Börsenplätze Uber-Aktie:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Der Fahrdienstvermittler Uber habe am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2019 vorgelegt - und habe die Erwartungen übertreffen können. Die Zahlen seien gut bei den Anlegern angekommen, welche die Aktie im Anschluss um über fünf Prozent hätten steigen lassen.Insgesamt sei der Umsatz von Uber um 37 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar geklettert, Analysten hätten mit etwas weniger (4 Milliarden Dollar) gerechnet, die Bruttobuchungserlöse seien um 28 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar gestiegen. Auch der Verlust sei mit 0,64 Dollar je Aktie niedriger ausgefallen als von Analysten erwartet (0,67 Dollar).Im Gesamtjahr 2019 habe der operative Verlust 2,7 Milliarden Dollar betragen, 2018 habe lediglich ein operativer Verlust von 1,8 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Doch schaue man auf das vierte Quartal, habe der operative Verlust von 817 Millionen Dollar (Q4/18) auf 615 Millionen Dollar (Q4/19) eingedämmt werden können. Uber scheine in Sachen Profitabilität damit auf dem richtigen Weg zu sein.Besonders gut bei den Anlegern sei der Ausblick für das laufende Jahr angekommen. Laut Uber-CEO Dara Khosrowshahi solle die EBITDA-Gewinnschwelle bereits 2020 erreicht werden und nicht erst 2021, wie bisher prognostiziert.Ende Januar habe Uber den Verkauf von Uber Eats Indien bekannt gegeben, um sich in Zukunft noch mehr auf die profitablen Geschäfte zu konzentrieren. Das Unternehmen habe angesichts der Marktdominanz der beiden lokalen Wettbewerber Zomato und Swiggy (sie kontrollieren zusammen über 80 Prozent des indischen Marktes) Schwierigkeiten gehabt, im indischen Lebensmittel-Markt Fuß zu fassen.Die neuesten Quartalszahlen würden zeigen, dass Uber sich auf dem richtigen Weg befinde. Auch die Ausrichtung in Richtung mehr Profitabilität sei positiv zu bewerten. Die Uber-Story bleibt weiterhin spannend, der Anleger kann die Uber-Aktie auf seine Watchliste setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Anleger, welche im Bereich der Essenslieferdienste investieren möchten, könnten ein Auge auf die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen Delivery Hero und Just-Eat werfen. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link