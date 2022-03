Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Uber



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

31,50 EUR +5,04% (24.03.2022, 19:05)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

34,49 USD +4,33% (24.03.2022, 18:52)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (24.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Fahrdienstleisters Uber könne heute deutlich zulegen. Grund sei die Ankündigung, New Yorker Taxis künftig innerhalb der Uber-App aufzulisten. Die Kooperation mit den Taxi-Unternehmen könnte Uber weltweit ganz neue Möglichkeiten eröffnen.Uber befinde sich seit Jahren im Clinch mit den Taxi-Unternehmen. In vielen Ländern wie Deutschland sei die Fahrtvermittlung durch Uber nach Klagen von Taxi-Betreibern per richterlichen Beschluss sogar verboten worden.Laut Ansicht der deutschen Richter unterliege Uber als Unternehmen dem Personenbeförderungsgesetz und benötige daher eine Konzession. Da es diese nicht besitze, dürfe es auch seinen Dienst in der jetzigen Form nicht anbieten.Die Zusammenarbeit mit Taxifahrern würde daher zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten führen. Die Taxifahrer würden von Ubers riesiger Reichweite profitieren. Uber könnte im Gegenzug einen Teil des Umsatzes der Taxi-Unternehmen für das Listing einbehalten.Die heutige Nachricht sei aus obigen Gründen aus Anlegersicht zu begrüßen. Charttechnisch sei Uber jedoch nach wie vor angeschlagen. Anleger sollten daher vor dem Einstieg den Ausbruch über das Februar-Hoch bei rund 36 Dollar abwarten.Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Uber Technologies-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: