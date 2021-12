Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Uber.



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (10.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Uber-Aktie gehöre zu den Verlierern des Jahres 2021. Das Papier notiere aktuell sogar unter seinem IPO-Preis aus dem Jahr 2019. "Der Aktionär" habe sich daher Uber etwas genauer angeschaut und finde nun gute Gründe für den Einstieg.Ein wesentliches Problem von Uber sei bisher seine geringe Profitabilität gewesen. Hier zeichne sich jedoch eine Wende zum Positiven ab. Das Unternehmen habe das letzte Quartal mit einem positiven bereinigten EBITDA abgeschlossen und solle nächstes Jahr laut den aktuellen Schätzungen ein operatives Betriebsergebnis von 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaften.Nicht weniger wichtig sei die Entwicklung im operativen Geschäft außerhalb der Kernsparte der Fahrdienstvermittlung. Sowohl die Sparten Uber Eats (Essenslieferdienst) als auch Uber Freight (Frachtdienst) hätten zuletzt deutlich beim Umsatz zulegen können.Last but not least verfolge der US-Konzern unter dem CEO Khosrowshahi eine kluge Expansionsstrategie. Am Anfang habe sich Uber sehr stark auf internationale Märkte fokussiert, was zur hohen Kapitalverbrennung geführt habe. Mittlerweile gehe das Unternehmen einen anderen Weg."Der Aktionär" hat Uber aus oben erwähnten und weiteren Gründen zum Kauf in der aktuellen Print-Ausgabe empfohlen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: